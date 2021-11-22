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МИД Эстонии анонсировал введение новых санкций Евросоюза против Белоруссии

Политика
МИД Эстонии анонсировал введение новых санкций Евросоюза против Белоруссии
vm.ee  /  Välisministeerium

Таллин, 22 ноября. Евросоюз готовится к введению нового пакета санкций против Белоруссии, заявила глава Министерства иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

По ее словам, ограничительные меры должны вступить в силу до конца ноября 2021 года. Они будут согласованы с рядом стран, в том числе США, добавила представитель МИД Эстонии.

«Сейчас поставлена цель ввести санкции к концу месяца», — сказала Лийметс.

Ранее глава эстонского внешнеполитического ведомства рассказала о двух требованиях по миграционному кризису, которые выдвинул президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с врио канцлера Германии Ангелой Меркель. Лийметс считает, что страны ЕС не пойдут на такие условия.

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