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Экономисты рассказали, какие факторы негативно влияют на котировки нефти
Экономика
Экономисты рассказали, какие факторы негативно влияют на котировки нефти
Федеральное агентство новостей  / 

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подвели итоги прошедшей торговой недели и представили прогноз курса рубля, а также цен на золото и нефть. Подробности читайте в материале ФАН.

Нефть

Экономисты рассказали, какие факторы негативно влияют на котировки нефти
Федеральное агентство новостей /

Прошлая неделя завершилась для нефти снижением цен: в моменте стоимость на топливо поднималась до 82 долларов за баррель, однако после опустилась до отметки в 78 долларов. В ходе уже сегодняшней торговой сессии цена слегка поднялась выше нижней границы и пока варьируется около 79 долларов за баррель.

«Волатильности добавили сообщения из Европы, там сейчас обстоит тяжелая ситуация с ковидом. Особенно тяжела она в Австрии, где отмечается серьезный всплеск заболеваемости. Власти страны фактически с сегодняшнего дня вводят полноценный локдаун: ранее он был только для непривитых, а сейчас уже для всех граждан, — рассказывают новости эксперты. — Ситуация с коронавирусом сейчас довольно тревожная, и участники рынка за этим пристально следят, потому что ограничительные меры в Европе могут серьезно подорвать существующий уровень спроса на нефть».

Негатива на топливном рынке добавляет и ситуация по нефти и бензину, сложившаяся в Соединенных штатах Америки. Цены на бензин в стране продолжают расти, что влияет не лучшим образом на комфортную жизнь, а вернее — на траты простых американцев. Последнее плохо сказывается на рейтинге действующего президента Джо Байдена, и он пытается найти наилучшее решение для стабилизации цен. Пока что такой мерой остается призыв к странам-импортерам высвободить нефть из своих стратегических запасов, что вынесено ими на рассмотрение.

«По подсчетам аналитиков «Ситибанка», общий объем выпуска нефти из стратегических резервов может составлять порядка 100–120 миллионов баррелей: примерно 40–50 миллионов со стороны США, 30 миллионов со стороны Китая, 5 миллионов — Индия и 10 миллионов от Японии и Южной Кореи, — говорят финансисты. — До реального факта продажи еще не дошло, и пока неясно, в каких объемах это будет сделано и будет ли сделано вообще. Но на котировки нефти такие показатели серьезно повлияли».

Тем не менее в текущих условиях спрос на нефть остается устойчивым, пусть цены и находятся под давлением сразу нескольких факторов. Актуальным для черного золота выступает диапазон от 78 до 83 долларов за баррель марки Brent.

Золото

Экономисты рассказали, какие факторы негативно влияют на котировки нефти
Федеральное агентство новостей /

Прошедшая неделя завершилась для золота серьезным снижением: с отметки 1860 долларов цены упали в район отметки 1843 доллара за тройскую унцию. Утренние торги этого дня показали не столь резкую динамику: опустившись в моменте до 1840 долларов, цена на актив вновь поднялась до уровня 1845 долларов за унцию.

«Основное давление на золото оказала динамика индекса DXY, который достигал практически максимальной за год отметки и доходил до уровня 96,2 пункта, — говорят аналитики. — Однако сейчас в основном влияет как на доллар, так и на золото ожидание ужесточения кредитно-денежной политики со стороны ФРС в условиях повышенной инфляции. Она находится на высоких отметках, что поддерживало золото в последние пару недель, но в пятницу доллар ускорил рост на ожиданиях того, что ставку могут поднять в более короткий срок. Это соответственно оказало воздействие на золото».

А вот опасения касательно новой волны коронавируса могут пойти золоту только на пользу: в таких условиях, говорят эксперты, оно будет выступать защитным активом. Так это или нет, мы, возможно, вскоре увидим, пока же цены на золото сохраняются в довольно широком диапазоне: актуальным для них выступает интервал от 1830 до 1920 долларов за унцию.

Курс рубля

Экономисты рассказали, какие факторы негативно влияют на котировки нефти
ФБА «Экономика сегодня» /

Для рубля прошлая пятница завершилась снижением: с отметки 72,70 рубля за доллар он опускался до уровня 73,65 рубля. В ходе сегодняшних утренних торгов российская валюта так и вовсе «просела» и торгуется сейчас в районе отметки 74,10 рубля за американский доллар.

«Мы увидели серьезную коррекцию по нефти, что негативно отразилось на рубле. Плюс серьезным образом под давление попал наш долговой рынок: индекс JBY вновь упал на двухлетний минимум, в район отметки 135,3 пункта, — отмечают специалисты. — Но основной негатив сейчас из-за ситуации с облигациями госкомпании «Роснано»: сегодня они обваливались, и причиной тому стало сообщение о том, что корпорация провела переговоры со своими кредиторами о реструктуризации долга по облигациям. Учитывая, что все-таки это государственные облигации, участники рынка испугались того, что это может охватить весь рынок, и устроили распродажу облигаций. Конечно, это очень серьезно ударило по долговому рынку и по рублю».

На фоне этого и напряженной геополитической ситуации рубль переместился в более низкий для себя диапазон. Актуальным для него пока что выступает интервал от 72,50 до 75,50 рубля за доллар.

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