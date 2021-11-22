Экономисты рассказали, какие факторы негативно влияют на котировки нефти

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подвели итоги прошедшей торговой недели и представили прогноз курса рубля, а также цен на золото и нефть. Подробности читайте в материале ФАН.

Нефть

Федеральное агентство новостей /

Прошлая неделя завершилась для нефти снижением цен: в моменте стоимость на топливо поднималась до 82 долларов за баррель, однако после опустилась до отметки в 78 долларов. В ходе уже сегодняшней торговой сессии цена слегка поднялась выше нижней границы и пока варьируется около 79 долларов за баррель.

«Волатильности добавили сообщения из Европы, там сейчас обстоит тяжелая ситуация с ковидом. Особенно тяжела она в Австрии, где отмечается серьезный всплеск заболеваемости. Власти страны фактически с сегодняшнего дня вводят полноценный локдаун: ранее он был только для непривитых, а сейчас уже для всех граждан, — рассказывают новости эксперты. — Ситуация с коронавирусом сейчас довольно тревожная, и участники рынка за этим пристально следят, потому что ограничительные меры в Европе могут серьезно подорвать существующий уровень спроса на нефть».

Негатива на топливном рынке добавляет и ситуация по нефти и бензину, сложившаяся в Соединенных штатах Америки. Цены на бензин в стране продолжают расти, что влияет не лучшим образом на комфортную жизнь, а вернее — на траты простых американцев. Последнее плохо сказывается на рейтинге действующего президента Джо Байдена, и он пытается найти наилучшее решение для стабилизации цен. Пока что такой мерой остается призыв к странам-импортерам высвободить нефть из своих стратегических запасов, что вынесено ими на рассмотрение.

«По подсчетам аналитиков «Ситибанка», общий объем выпуска нефти из стратегических резервов может составлять порядка 100–120 миллионов баррелей: примерно 40–50 миллионов со стороны США, 30 миллионов со стороны Китая, 5 миллионов — Индия и 10 миллионов от Японии и Южной Кореи, — говорят финансисты. — До реального факта продажи еще не дошло, и пока неясно, в каких объемах это будет сделано и будет ли сделано вообще. Но на котировки нефти такие показатели серьезно повлияли».

Тем не менее в текущих условиях спрос на нефть остается устойчивым, пусть цены и находятся под давлением сразу нескольких факторов. Актуальным для черного золота выступает диапазон от 78 до 83 долларов за баррель марки Brent.

Золото

Федеральное агентство новостей /

Прошедшая неделя завершилась для золота серьезным снижением: с отметки 1860 долларов цены упали в район отметки 1843 доллара за тройскую унцию. Утренние торги этого дня показали не столь резкую динамику: опустившись в моменте до 1840 долларов, цена на актив вновь поднялась до уровня 1845 долларов за унцию.

«Основное давление на золото оказала динамика индекса DXY, который достигал практически максимальной за год отметки и доходил до уровня 96,2 пункта, — говорят аналитики. — Однако сейчас в основном влияет как на доллар, так и на золото ожидание ужесточения кредитно-денежной политики со стороны ФРС в условиях повышенной инфляции. Она находится на высоких отметках, что поддерживало золото в последние пару недель, но в пятницу доллар ускорил рост на ожиданиях того, что ставку могут поднять в более короткий срок. Это соответственно оказало воздействие на золото».

А вот опасения касательно новой волны коронавируса могут пойти золоту только на пользу: в таких условиях, говорят эксперты, оно будет выступать защитным активом. Так это или нет, мы, возможно, вскоре увидим, пока же цены на золото сохраняются в довольно широком диапазоне: актуальным для них выступает интервал от 1830 до 1920 долларов за унцию.

Курс рубля

ФБА «Экономика сегодня» /

Для рубля прошлая пятница завершилась снижением: с отметки 72,70 рубля за доллар он опускался до уровня 73,65 рубля. В ходе сегодняшних утренних торгов российская валюта так и вовсе «просела» и торгуется сейчас в районе отметки 74,10 рубля за американский доллар.

«Мы увидели серьезную коррекцию по нефти, что негативно отразилось на рубле. Плюс серьезным образом под давление попал наш долговой рынок: индекс JBY вновь упал на двухлетний минимум, в район отметки 135,3 пункта, — отмечают специалисты. — Но основной негатив сейчас из-за ситуации с облигациями госкомпании «Роснано»: сегодня они обваливались, и причиной тому стало сообщение о том, что корпорация провела переговоры со своими кредиторами о реструктуризации долга по облигациям. Учитывая, что все-таки это государственные облигации, участники рынка испугались того, что это может охватить весь рынок, и устроили распродажу облигаций. Конечно, это очень серьезно ударило по долговому рынку и по рублю».

На фоне этого и напряженной геополитической ситуации рубль переместился в более низкий для себя диапазон. Актуальным для него пока что выступает интервал от 72,50 до 75,50 рубля за доллар.