Медики обнаружили антитела к коронавирусу у большинства жителей столицы ЦАР

Банги, 22 ноября. Медики взяли образцы венозной крови у жителей столицы ЦАР, чтобы определить уровень общих антител против коронавируса, и выявили высокий иммунитет, что свидетельствовало о значительной степени распространения SARS-CoV-2 среди центральноафриканцев.

Согласно результатам исследования, обнародованного на medRxiv, поучаствовали 799 человек, а средний возраст составил 27 лет, причем 45,8% опрошенных — мужчины. Общая доля респондентов с положительным серостатусом — 74,1%.

Последствия высокого уровня иммунитета к COVID-19 для общественного здравоохранения предстоит определить. Однако медиков, учитывая нестабильную африканскую систему, уже обеспокоили масштабы проникновения, поскольку континент может стать резервуаром для новых видов вируса.

Прогнозы Всемирной организации здравоохранения гласят, что в 2020 году COVID-19 могли заболеть почти 250 млн африканцев. Более поздние данные, наоборот, продемонстрировали, что коронавирус практически не проник на континент. При этом в феврале 2021-го следы инфекции обнаружили, но в телах умерших замбийцев, поэтому информация осталась противоречивой.

Ранее Минздрав ЦАР сообщал, что четыре человека скончались от неизвестного заболевания в префектуре Уам-Фафа. Ведомство отметило, что аналогичные случаи зарегистрировали в чадской деревне Нджиаманджи.