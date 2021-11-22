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Netflix продлил сериал «Аркейн» по игре League of Legends на второй сезон

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 19:30
Общество
Netflix продлил сериал «Аркейн» по игре League of Legends на второй сезон
Кадры из сериала «Arcane: League of Legends»

Вашингтон, 22 ноября. Создатели анимационного сериала «Аркейн» работают над вторым сезоном. Его продолжение заказали компания Riot Games и стриминговая платформа Netflix.

Анонс второго сезона сериала был сделан во время мероприятия Undercity Nights. Сюжет первого разворачивался во вселенной компьютерной игры League of Legends. Дата выхода продолжения проекта еще не известна.

Актрисы Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл и Кэти Льюнг, озвучивавшие главных персонажей сериала, будут участвовать и в работе над новыми эпизодами. Героям также подарили свои голоса Кевин Алехандро, Гарри Ллойд, Джейби Бланк, Токс Олагундойе и Джейсон Спайсэк. По словам автора сценария Кристиана Линке, команда была очень рада получить положительный отклик на первый сезон сериала и уже усердно трудится над созданием новых серий.

Ранее стриминговый сервис Netflix объявил о продлении триллера «Ты» на четвертый сезон. Новые эпизоды сериала появятся на платформе в 2022 году.

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сериал League of Legends аркейн
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