Голикова отметила успешное восстановление российского рынка труда

Москва, 22 ноября. Занятость в Российской Федерации восстановилась и стала выше, чем до начала пандемии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Общее состояние отечественного рынка труда оценивается как стабильное. Только в отдельных регионах страны текущие показатели до сих пор приближаются к значениям 2019 года. Итоги восстановления были подведены на заседании межведомственной рабочей группы.

«В целом по Российской Федерации ситуация на рынке труда стабильная, уровень занятости превысил допандемические значения. Однако в ряде регионов уровень занятости еще пока только приближается к допандемическим значениям», — говорится в заявлении.

В сентябре Голикова отмечала, что число безработных в РФ упала на 2,8 миллиона по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Правительство ранее утвердило повышение максимального размера пособия для безработных. С 1 января он будет равен 12 792 рублям, сообщает INFOX.