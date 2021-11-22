Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 20:45
20:43
Общество
Глава Центра Гамалеи Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации от COVID-19 в России
20:43
Экономика
Премия Investment Leaders-2021 определила ведущих игроков инвестиционной сферы
20:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что нюхала рельсы в метро во время беременности
20:41
Общество
Максим Новик: Вскоре Крыму не понадобится инфраструктура перекрытого Северо-Крымского канала
20:40
Общество
Жители Нижегородской области встречают зиму в холодных квартирах
20:40
Экономика
Экономисты рассказали, какие факторы негативно влияют на котировки нефти
20:39
Армия
Минометчики ВС РФ отработали ликвидацию «противника» на учениях в Ставропольском крае
20:37
Политика
Политолог Дудчак не исключил распада Украины из-за вступления в НАТО
20:36
Армия
Минобороны Армении заявило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном
20:36
Общество
Российские биофизики из МГУ придумали способ дезактивации коронавируса с помощью света
Все новости

Ученые Института Вейцмана нашли у младенцев вещество, которое вызывает агрессию у женщин

Общество
Ученые Института Вейцмана нашли у младенцев вещество, которое вызывает агрессию у женщин
pixabay.com  /  RitaE

Реховот, 22 ноября. Израильские ученые из Института Вейцмана выявили у новорожденных вещество, вызывающее агрессию у женщин. Соединение могло служить эволюционной защитой.

Согласно исследованию, вещество под названием гексадеканал нашли относительно недавно и установили его способность регулировать социальное поведение грызунов. В своей научной работе специалисты рассмотрели, как вещество сказывается на поведении людей, передает издание Science.

Отмечается, что у него нет какого-либо выраженного запаха. Однако, когда человек его вдыхает, происходят необъяснимые реакции. Так, женщины становятся раздражительными по отношению к другим людям, а мужчины, напротив, успокаиваются. В эксперименте приняли участие более 200 человек.

Американские ученые ранее обнаружили, что люди могут совершать обмен полезными бактериями. Такой вывод был сделан на основании ряда проведенных исследований.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ученые Института Вейцмана нашли у младенцев вещество, которое вызывает агрессию у женщин
женщины агрессия вещество
Комментировать