Ученые Института Вейцмана нашли у младенцев вещество, которое вызывает агрессию у женщин

Реховот, 22 ноября. Израильские ученые из Института Вейцмана выявили у новорожденных вещество, вызывающее агрессию у женщин. Соединение могло служить эволюционной защитой.

Согласно исследованию, вещество под названием гексадеканал нашли относительно недавно и установили его способность регулировать социальное поведение грызунов. В своей научной работе специалисты рассмотрели, как вещество сказывается на поведении людей, передает издание Science.

Отмечается, что у него нет какого-либо выраженного запаха. Однако, когда человек его вдыхает, происходят необъяснимые реакции. Так, женщины становятся раздражительными по отношению к другим людям, а мужчины, напротив, успокаиваются. В эксперименте приняли участие более 200 человек.

Американские ученые ранее обнаружили, что люди могут совершать обмен полезными бактериями. Такой вывод был сделан на основании ряда проведенных исследований.