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Bé-Afrika Sango: президент России Владимир Путин остановил расширение НАТО на Восток

Весь мир
Bé-Afrika Sango: президент России Владимир Путин остановил расширение НАТО на Восток
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нью-Йорк, 22 ноября. Западу придется отказаться от отношения к России как находящейся в упадке державе и от любого сохранившегося скептицизма, пишет Bé-Afrika Sango. Авторы издания считают, что такому раскладу сил на мировой арене поспособствовала политика президента Владимира Путина.

По данным СМИ, российский лидер не только модернизировал национальную армию, но и остановил расширение НАТО на Восток. Западные санкции были рассчитаны на ослабление экономики РФ, но критически важная для всего мира торговля нефтью и газом продолжилась.

«Путин заставил гораздо более сильные державы принимать его условия ведения дел», — отметили авторы статьи.

Сославшись на давний политический спор Москвы с Киевом, издание указало, что теперь Кремль рассматривает Украину как авианосец НАТО, дислоцированный на российской границе.

Западные страны, особенно США, поддерживают Киев, который подрывает направленные на мирное урегулирование конфликта в Донбассе соглашения. Посольство РФ в Вашингтоне призвало Белый дом использовать влияние, чтобы украинская сторона выполняла Минские договоренности.

Ранее два жителя Донецкой Народной Республики Виктор Баркалов и Вадим Шулак направили обращение в ряд международных правозащитных организаций и призвали последние расследовать зверства ВСУ в регионе.

«Прошу привлечь к уголовной ответственности Петра Алексеевича Порошенко, 26 сентября 1965 года рождения, место рождения г. Болград (Одесская область), за геноцид, преступления против человечности и военные преступления на территории Донецкой и Луганской областей во время проведения АТО», — говорится в документе.

Иск Баркалова и Шулака поддержали различные политические деятели, военные корреспонденты и аналитики. К примеру, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал более широко освещать проблему геноцида в Донбассе. Глава Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил об угрозе использования ВСУ турецких БПЛА против мирного населения ДНР и ЛНР. Аналогичного мнения придерживаются военные корреспонденты Евгений Поддубный и Александр Коц.

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россия
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