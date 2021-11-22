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Певица Карди Би сменила пять нарядов на церемонии American Music Awards в США

Шоу-бизнес
Певица Карди Би сменила пять нарядов на церемонии American Music Awards в США
flickr.com  /  Dan Garcia

Лос-Анджелес, 22 ноября. Американская рэп-исполнительница Карди Би поразила публику пятью разными нарядами на церемонии ежегодной музыкальной премии American Music Awards 2021, прошедшей в Лос-Анджелесе.

Певица стала ведущей мероприятия, которое проходило на концертной и театральной площадке Microsoft Theater. На красной дорожке премии она появилась в золотой маске и черном платье от итальянского модельера Schiaparelli. Ее образ дополнили большие серьги и металлические ногти.

В течение вечера Карди Би переодевалась в пять различных нарядов, одним из которых шокировала зрителей. Певица вышла на сцену в головном уборе в форме зонта. Девушка также старалась эпатировать публику большим количеством неона и перьев в своих образах.

Певица Карди Би сменила пять нарядов на церемонии American Music Awards в США
TACC / Jordan Strauss/Invision/AP

Победителями в главной номинации «Артист года» на премии American Music Awards 2021 стала южнокорейская группа BTS. Бойс бэнд первым среди азиатских коллективов в истории получил такую награду. K-pop певцы обошли таких музыкантов как Дрейк, Оливия Родриго, Тейлор Свифт и The Weeknd. Напомним, что премия American Music Awards проводится ежегодно с 1973 года.

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золотая маска карди би american music awards
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