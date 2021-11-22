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Лариса Долина в 66 лет примерила образ бунтарки с тату-рукавами

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 19:19
Шоу-бизнес
Лариса Долина в 66 лет примерила образ бунтарки с тату-рукавами
Prt Scr youtube.com  /  Gazgolder

Москва, 22 ноября. Народная артистка России Лариса Долина призналась поклонникам, что всегда любила экспериментировать со внешностью, поэтому перевоплотилась в жгучую брюнетку с тату-рукавами.

Долина привлекла внимание подписчиков в Сети необычным образом. Певица в 66 лет решилась на смелую фотосессию. Для создания дерзкого образа она отказалась от привычных белокурых локонов, примерив парик с короткой стрижкой темно-каштанового цвета. Исполнительница пояснила, что поучаствовала в эксперименте, которым осталась довольна.

«Я доверилась профессионалам, которые увидели меня совершенно другой. Вообще, мне кажется, нужно иногда позволять себе уходить от неких стандартов, которые мы сами себе и создаем. То, что у меня не получалось в жизни вследствие экспериментов, вовсе не означает, что я об этом жалею. Любой опыт — это опыт!» — заявила Долина в описании к новому фото в Instagram.

Лариса Долина в 66 лет примерила образ бунтарки с тату-рукавами
Prt Scr instagram.com / @larisa.dolina.official

В заключение Долина попросила свою аудиторию ничего не бояться и совершать что-то хорошее во благо всеобщего счастья. Подписчики тут же отреагировали на публикацию и образ бунтарки.

«Ваш образ просто потрясающий! Какие вкусные цвета, все гармонично, мне кажется»;

«Богиня!»;

«Девочка в зеленом сарафане», — написали пользователи Сети в комментариях.

Долина, несмотря на солидный возраст, продолжает следить за фигурой. Она рассказала, что остается стройной благодаря интервальному голоданию. Певица делает перерывы между едой в 19 часов.

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долина певица платье
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