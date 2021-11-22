Власти Бахрейна объявили о задержании группы иранских диверсантов

Манама, 22 ноября. Силы безопасности Бахрейна арестовали группу лиц, подозреваемых в подготовке теракта на территории королевства. При этом у них были изъяты огнестрельное оружие и взрывчатка, сообщает министерство внутренних дел.

МВД не уточняет количество задержанных, как и подробности потенциальных нападений. При этом отмечается, что вооружением эти люди якобы снабжались из Ирана, по линии Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

«В рамках усилий по защите национальной безопасности проведена упреждающая операция по обеспечению безопасности в сотрудничестве с Национальным разведывательным управлением. Террористы арестованы за подготовку террористических операций против безопасности и гражданского мира», — гласит сообщение.

As part of efforts to protect national security, a proactive security operation in cooperation with the National Intelligence Agency, the CID: Terrorists arrested for plotting terrorist operations against security and civil peace. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 22, 2021

Население Бахрейна, как и Ирана, в своем подавляющем большинстве шиитское, однако власть в арабском государстве сосредоточена в руках суннитов. Королевское руководство регулярно обвиняет Тегеран в подготовке нападений, причастность к которым сам Иран неоднократно отвергал.

В 2020 году Высший уголовный суд Бахрейна приговорил 51 человека к тюремному заключению на срок от пяти лет до пожизненного за создание террористической группы и участие в ней. Суд принял во внимание поступившую от МВД информацию о том, что подсудимые обучались силами КСИР, снабжались им и действовали по приказам этой структуры.

Отношения Тегерана и Манамы можно охарактеризовать как напряженные: когда-то королевство входило в состав Ирана — до того, как Великобритания установила протекторат над островом. Иранское руководство воспринимает Бахрейн как часть собственной страны, а его шиитское население — своим.

Сам Бахрейн за каждым народным волнением видит деятельность иранских агентов влияния и обвиняет Иран во вмешательстве в свои внутренние дела.