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Кристина Орбакайте приехала в Петербург в бушлате и штанах с лампасами
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте приехала в Петербург в бушлате и штанах с лампасами
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Санкт-Петербург, 22 ноября. Дочь Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте неожиданно появилась в Северной столице. Она предстала в черном костюме, сочетавшем в себе элементы военного стиля. В текущем сезоне они очень приветствуются, пишет Teleprogramma.pro.

Для появления на публике певица надела жакет в виде бушлата с металлическими пуговицами. Издалека он немного напоминает гусарский мундир. Также на армейский стиль слегка смахивает и наличие лампасов на брюках звезды.

Боковая прошивка не только делает лук уникальным и стильным, но и вытягивает и стройнит ноги. Об этом секрете ранее заговорила народный стилист Эвелина Хромченко. По ее словам, лампасы еще долго не выйдут из моды и инвестировать в вещи с этим декором довольно выгодно.

Стоит отметить, что Кристина Орбакайте всегда отличалась стильными нарядами, но, по ее словам, научил ее правильно одеваться ее первый супруг — Владимир Пресняков. Этот период сам певец до сих пор называет «одним из счастливых» в своей жизни. Не так давно Пресняков заявил это в одном из интервью, пояснив, что благодарен Кристине Орбакайте за их отношения и сына Никиту.

В свою очередь, и Кристина высказывала благодарность своему супругу.

«Он действительно меня вырастил, он был для меня и братом, и мужем, и отцом. Он очень много для меня сделал. Я безумно ему благодарна. Если бы не было Володи в моей жизни, я просто не знаю, что со мной бы было», — недавно поделилась Орбакайте.

Ранее сообщалось, что Кристину Орбакайте заподозрили в новой беременности в связи с кадрами с рыбалки.

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Все новости / Шоу-бизнес / Кристина Орбакайте приехала в Петербург в бушлате и штанах с лампасами
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