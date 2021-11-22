Сочи оказался самым бюджетным направлением для поездки на море в ноябре

Москва, 22 ноября. Специалисты туристической отрасли рассказали о бюджетных направлениях для отдыха в ноябре. Минимальные цены на десятидневные туры оказались в Сочи.

Таким образом, путевка с перелетом, проживанием и питанием на базе завтраков в Сочи обойдется в 20,8 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные с сайта Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Кроме того, отдохнуть, сохранив бюджет, можно будет и в Турции. Так, пакетный тур для двоих путешественников с вылетом в конце ноября обойдется в 37,9 тыс. рублей. Помимо перелета в путевку войдет десятидневное проживание в отеле категории две звезды и питание по системе «все включено».

Поездка на курорты Египта обойдется в 40,2 тыс. рублей на двоих. Перелет в Грецию с проживанием в пятизвездочном отеле обойдется около 43 тыс. рублей.

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