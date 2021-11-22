Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 19:16
19:11
Экономика
Одессит раскусил «угольную уловку» власти шуткой о море в Казахстане
19:11
Экономика
Ответственность за незаконный оборот цифровых активов может появиться в России
19:10
Общество
Художник Михаил Канев открыл персональную выставку работ в Салехарде
19:07
Общество
Доцент ИТМО Атаев предложил запретить парковку на центральных улицах Петербурга
19:05
Весь мир
Франция пытается помешать равноправному сотрудничеству Мали и ЦАР с Россией
19:05
Общество
В «Дорнадзоре» призвали ввести в российских школах практические уроки ПДД
19:03
Общество
Сочи оказался самым бюджетным направлением для поездки на море в ноябре
19:01
Общество
Новые трамвайные вагоны и маршруты появятся в Самаре в 2022 году
19:00
Экономика
Россия и Швейцария нарастили объемы товарооборота с начала 2021 года
19:00
Общество
Главные новости дня: 22 ноября
Все новости

Россия и Швейцария нарастили объемы товарооборота с начала 2021 года

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 19:09
Экономика
Россия и Швейцария нарастили объемы товарооборота с начала 2021 года
wikipedia.org  /  Andrew Bossi

Москва, 22 ноября. Товарооборот между Россией и Швейцарией увеличился по итогам трех кварталов текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Минфина.

Объем двусторонней торговли вырос на 11,2%, говорится в заявлении по итогам заседания российско-швейцарской межправительственной комиссии.

«Позитивную динамику двусторонних отношений отражает и статистика: по итогам девяти месяцев наблюдается восстановление объемов торговли. Товарооборот со Швейцарией вырос на 11,2% и составил 4,4 млрд долларов», — отметили в Минфине РФ.

Швейцария находится на восьмом месте среди иностранных инвесторов в российскую экономику. Такие компании, как ABB, Nestle, Tetra Pak, LafargeHolcim, Roche и Novartis, уже несколько лет успешно работают на местном рынке и планируют расширить свое присутствие.

Товарооборота между Москвой и американскими организациями с начала текущего года увеличился на 47% и достиг 12,2 млрд долларов, рассказали ранее в столичной мэрии.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Россия и Швейцария нарастили объемы товарооборота с начала 2021 года
минфин рф швейцария торговля товарооборот Россия и Швейцария
Комментировать