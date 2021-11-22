Россия и Швейцария нарастили объемы товарооборота с начала 2021 года

Москва, 22 ноября. Товарооборот между Россией и Швейцарией увеличился по итогам трех кварталов текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Минфина.

Объем двусторонней торговли вырос на 11,2%, говорится в заявлении по итогам заседания российско-швейцарской межправительственной комиссии.

«Позитивную динамику двусторонних отношений отражает и статистика: по итогам девяти месяцев наблюдается восстановление объемов торговли. Товарооборот со Швейцарией вырос на 11,2% и составил 4,4 млрд долларов», — отметили в Минфине РФ.

Швейцария находится на восьмом месте среди иностранных инвесторов в российскую экономику. Такие компании, как ABB, Nestle, Tetra Pak, LafargeHolcim, Roche и Novartis, уже несколько лет успешно работают на местном рынке и планируют расширить свое присутствие.

Товарооборота между Москвой и американскими организациями с начала текущего года увеличился на 47% и достиг 12,2 млрд долларов, рассказали ранее в столичной мэрии.