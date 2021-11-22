Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 19:16
19:11
Экономика
Одессит раскусил «угольную уловку» власти шуткой о море в Казахстане
19:11
Экономика
Ответственность за незаконный оборот цифровых активов может появиться в России
19:10
Общество
Художник Михаил Канев открыл персональную выставку работ в Салехарде
19:07
Общество
Доцент ИТМО Атаев предложил запретить парковку на центральных улицах Петербурга
19:05
Весь мир
Франция пытается помешать равноправному сотрудничеству Мали и ЦАР с Россией
19:05
Общество
В «Дорнадзоре» призвали ввести в российских школах практические уроки ПДД
19:03
Общество
Сочи оказался самым бюджетным направлением для поездки на море в ноябре
19:01
Общество
Новые трамвайные вагоны и маршруты появятся в Самаре в 2022 году
19:00
Экономика
Россия и Швейцария нарастили объемы товарооборота с начала 2021 года
19:00
Общество
Главные новости дня: 22 ноября
Все новости

Польский политолог Рэнкас назвал Лукашенко «главным бенефициаром» миграционного кризиса

Политика
Польский политолог Рэнкас назвал Лукашенко «главным бенефициаром» миграционного кризиса
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Варшава, 22 ноября. Хитрая политическая уловка президента Белоруссии Александра Лукашенко в ситуации с мигрантами обернулась неожиданной выгодой для целого ряда стран. Однако Польши среди них нет, заявил варшавский политолог Конрад Рэнкас.

Дипломатические маневры и трюки белорусского лидера довели до истерики варшавского эксперта. По его мнению, в результате действий Лукашенко Минску удалось наладить связи со странами коллективного Запада, а многим странам НАТО — воспользоваться обстановкой с беженцами и решить тактически задачи в Восточной Европе. И только Польша из этой ситуации понесла только финансовые потери.

Великобритания, к примеру, смогла под видом стремления стабилизировать обстановку в регионе перебросить группу войск к украинской границе. Россия, в свою очередь, своей линией поведения дала понять, что Восточная европа была и остается сферой интересов Москвы, а вмешательство в ее внутренние дела — красная линия, заступ за которую чреват последствиями. Польша же была лишь унижена, негодует Рэнкас. Переговоры по мигрантам «через голову» Варшавы вели президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель, сведя к нулю политическую субъектность восточного члена НАТО, сокрушается польский политолог. Окончательно же эксперта «добило» поведение официальной Варшавы на фоне происходящих событий.

Польский политолог Рэнкас назвал Лукашенко «главным бенефициаром» миграционного кризиса
Global Look Press / Attila Husejnow

«Еще раз доказано, что если хочешь устроить какие-то дела, связанные с Варшавой, — это надо делать… в Берлине…. А заявления польских проправительственных СМИ о том, что "Германия вмешалась потому, что Польша почти победила в пограничном кризисе", и вовсе вызывают смущение. Это уже не пропаганда успеха, это объявление главврачом психбольницы самого сумасшедшего пациента!» —заключил Конрад Рэнкас.

Несмотря на истеричные заявления со стороны польского политического отношения, Лукашенко заявил, что не желает ухудшать отношения с западным соседом. Также, пишет НСН, белорусский лидер предупредил Варшаву о последствиях недальновидной политики нападок на Минск.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Польский политолог Рэнкас назвал Лукашенко «главным бенефициаром» миграционного кризиса
белоруссия польша нато лукашенко граница
Комментировать