Варшава, 22 ноября. Хитрая политическая уловка президента Белоруссии Александра Лукашенко в ситуации с мигрантами обернулась неожиданной выгодой для целого ряда стран. Однако Польши среди них нет, заявил варшавский политолог Конрад Рэнкас.

Дипломатические маневры и трюки белорусского лидера довели до истерики варшавского эксперта. По его мнению, в результате действий Лукашенко Минску удалось наладить связи со странами коллективного Запада, а многим странам НАТО — воспользоваться обстановкой с беженцами и решить тактически задачи в Восточной Европе. И только Польша из этой ситуации понесла только финансовые потери.

Великобритания, к примеру, смогла под видом стремления стабилизировать обстановку в регионе перебросить группу войск к украинской границе. Россия, в свою очередь, своей линией поведения дала понять, что Восточная европа была и остается сферой интересов Москвы, а вмешательство в ее внутренние дела — красная линия, заступ за которую чреват последствиями. Польша же была лишь унижена, негодует Рэнкас. Переговоры по мигрантам «через голову» Варшавы вели президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель, сведя к нулю политическую субъектность восточного члена НАТО, сокрушается польский политолог. Окончательно же эксперта «добило» поведение официальной Варшавы на фоне происходящих событий.

Global Look Press / Attila Husejnow

«Еще раз доказано, что если хочешь устроить какие-то дела, связанные с Варшавой, — это надо делать… в Берлине…. А заявления польских проправительственных СМИ о том, что "Германия вмешалась потому, что Польша почти победила в пограничном кризисе", и вовсе вызывают смущение. Это уже не пропаганда успеха, это объявление главврачом психбольницы самого сумасшедшего пациента!» —заключил Конрад Рэнкас.

Несмотря на истеричные заявления со стороны польского политического отношения, Лукашенко заявил, что не желает ухудшать отношения с западным соседом. Также, пишет НСН, белорусский лидер предупредил Варшаву о последствиях недальновидной политики нападок на Минск.