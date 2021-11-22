Business Insider: Россия надежно защитила Черное море от посягательств кораблей НАТО

Вашингтон, 22 ноября. Россия усилила свой ВМФ новыми кораблями, поэтому странам НАТО становится все сложнее бороться с ней за господство в Черном море, заявил обозреватель издания Business Insider Константин Атламазоглу.

Эксперт оценил баланс сил между Россией и Североатлантическим альянсом в регионе, указав на его стратегическое значение. По его словам, превосходство в Черном море позволяет РФ существенно повысить безопасность всей страны. Автор публикации подчеркивает, что страны НАТО усилили присутствие в Черноморском регионе, однако этого недостаточно для борьбы с РФ.

Атламазоглу посетовал на то, что сотрудничающие с Альянсом Украина и Грузия не могут помочь союзникам в этом противостоянии, потому что не обладают необходимыми для этого ВМС. Киев только собирается «возрождать» свой флот, у Тбилиси есть лишь береговая охрана.

«У Турции есть значительный и боеспособный флот, но ее теплые отношения с Москвой и отчуждение от НАТО вызывают сомнения в ее приверженности Альянсу», — пишет автор.

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По мнению обозревателя, Черное море превратилось в «русское озеро». Он отметил, что российский ВМФ имеет в своем распоряжении новые корабли, ракетные катера и подводные лодки. Кроме того, Россия наращивает в регионе системы так называемой зоны запрета доступа. Речь идет о береговых противокорабельных ракетах, оперативно-тактических ракетных комплексах, радиолокационных станциях и ПВО. Таким образом Москва надежно защитила Черное море от посягательств иностранных кораблей.

Ранее телеканал RT сообщал, что рост активности НАТО усиливает угрозу вооруженных конфликтов на российской границе. В МИД РФ отметили, что учения Альянса в Черном море являются сознательной провокацией.