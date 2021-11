СМИ: Хантер Байден помог Китаю стать мировым лидером в добыче кобальта

Сын президента США Хантер Байден вновь оказался в центре коррупционного скандала: изданию The New York Times стало известно о том, что младший Байден помог компании, аффилированной с правительством КНР, получить контроль над одним из крупнейших кобальтовых рудников в мире.

Журналисты выяснили, что в 2016 году зарегистрированная в Шанхае инвестиционная фирма BHR, одним из основателей которой был Хантер Байден, помогла китайской компании China Molybdenum приобрести у американской горнодобывающей фирмы один из богатейших в мире кобальтовых рудников, расположенный в Демократической Республике Конго.

Согласно материалам расследования, китайская горнодобывающая компания заплатила 3,8 млрд долларов за выкуп долей конголезского рудника Tenke Fungurume, который содержит богатые залежи кобальта и меди, у американской компании Freeport-McMoRan и канадской Lundin Mining. При этом документы указывают, что 1,14 миллиарда долларов, выплаченные через дочерние компании для выкупа доли Lundin Mining, поступили от китайских государственных компаний. Указывается, что средства были выделены рядом китайских государственных банков, в частности, Китайским строительным банком.

Кроме того, фонд BHR подписал с China Molybdenum дополнительное соглашение, которое предусматривало продажу китайской фирме долю в шахте, принадлежащую инвестиционной компании, что и произошло спустя два года. Таким образом, 80% рудника оказались в собственности China Molybdenum (20% предприятия остаются под контролем правительства Демократической Республики Конго), 25% акций которой принадлежит непосредственно правительству КНР.

Семейный бизнес

К тому времени, когда BHR продала свою долю рудника, Байден-младший контролировал 10% фирмы через зарегистрированную в Вашингтоне компанию Skaneateles L.L.C. Несмотря на то, что китайские корпоративные отчеты показывают, что Skaneateles остается совладельцем BHR, адвокат Хантера Байдена Крис Кларк заявил, что он «больше не владеет, прямо или косвенно, долями ни в BHR, ни в Skaneateles».

Бывший член правления BHR сообщил журналистам, что ни Байден, ни другие американские основатели не участвовали в сделке с рудником и что фирма получила от нее лишь номинальную плату. Эти деньги, по словам бывшего члена правления, поступили в операционные фонды и не были распределены между ее владельцами.

Другие участники сделки сообщили, что не были осведомлены об участии в ней Хантера Байдена. В то же время представители Freeport-McMoRan и Lundin заявили, что им не объяснили причину участия BHR в продаже Tenke Fungurume, поскольку номинальным покупателем значилась China Molybdenum. Однако в итоге владельцем доли рудника, принадлежащей Lundin Mining, стала именно BHR.

«Я никогда по-настоящему не понимал, кто они такие», — заявил исполнительный директор Lundin Mining Пол Конибер.

Технологический переход отменяется

Участие Байдена-младшего в продаже крупного месторождения кобальта Китаю в свое время осталось незамеченным. Но в свете принятия в США инфраструктурного плана, это событие привлекло внимание журналистов.

Все дело в том, что значительной частью это плана является постепенный переход от использования ископаемого топлива к использованию возобновляемых источников энергии. Частью этой программы должно стать массовое внедрение электромобилей, для производства батарей которых необходим литий и кобальт.

Вместе с тем, согласно отчетам Белого дома, в настоящее время до 60% мировой добычи лития и до 80% добычи кобальта контролирует Китай. И Хантер Байден самым непосредственным образом приложил к этому руку. При этом отношения США и Китая, которые можно охарактеризовать как стратегическое соперничество, далеки от идеальных. Таким образом КНР фактически держит руку на горле американской автомобильной промышленности, а руководство Поднебесной имеет возможность оставить амбициозный план по модернизации американской экономики, который по словам Джо Байдена «выпадает один раз в поколение», лишь на страницах документа, подписанного американским президентом.

По мере того как ведущие автопроизводители во всем мире заявляют о планах по переходу на производство электромобилей, Соединенные Штаты рискуют остаться на обочине этого процесса.

«China Molybdenum: Глобальные усилия по смягчению последствий изменения климата поставят такие металлы, как медь, в центр устойчивого периода «чрезвычайного» роста спроса, который добывающие компании будут изо всех сил пытаться удовлетворить».

Амос Хохштейн, старший советник Госдепартамента по вопросам глобальной энергетической безопасности, прогнозирует, что доступ к солнечным батареям и аккумуляторам для электромобилей будет определять энергетическую безопасность в будущем.

«Недопущения уязвимостей 20-го века в 21-м веке является императивом национальной безопасности Соединенных Штатов», — заявил он.

И речь идет не только о производстве электромобилей. Штаты рискуют распрощаться с производством всей потребительской электроники, начиная от ноутбуков и смартфонов, заканчивая интернетом вещей, для функционирования которого сейчас массово развертываются сотовые сети пятого поколения. Для всего этого необходимы не только правительственные программы и технологии, но и огромное количество ресурсов.

В нужный момент

Примечательно, что расследование о темных делишках Байдена-младшего, которые могут поставить крест на основной предвыборной программе его отца, вышло на следующий день после того, как Байден-старший объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок, что поддерживается далеко не всеми его соратниками по партии.

Да и само расследование было опубликовано не в каком-нибудь про-Трамповском Fox News, а в издании, которое можно считать «печатным органом Демократической партии США». Ранее его журналисты всячески работали над опровержением скандалов, связанных с Хантером Байденом: в частности, о его участии в коррупционных схемах в украинской нефтегазовой компании Burisma.

Видимо для Демократического истеблишмента есть разница между участием сына президента в ограблении туземцев в Украине и продажей американского будущего Китаю.

Дополнительно против семьи Байденов играет падение рейтинга президента — беззубый тигр не так страшен и у многих представителей Демпартии появляется уверенность в возможности вести собственную игру, отличную от политики, проводимой президентом. И эта ситуация несет потенциальные риски не только для США: нагнетаемая в американских СМИ истерия по поводу «готовящегося российского нападения на Украину» может быть одним из примеров «разброда и шатания» среди демократических элит.