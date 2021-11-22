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Xiaomi готовится к презентации 14 новых смартфонов

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 18:50
Технологии
Xiaomi готовится к презентации 14 новых смартфонов
flickr.com  /  @Jon Russell

Ухань, 22 ноября. Китайская компания Xiaomi готовится к презентации 14 новых смартфонов. Неофициальный список названий моделей уже слили в Сеть.

Производитель гаджетов пока не делал никаких официальных заявлений. Однако это не первый случай, когда список новинок публикуют в Сети до их презентации. В предыдущие разы информация была достоверной. Сообщается, что Xiaomi планирует выпустить 14 смартфонов, часть из которых с псевдонимом, реальным названием устройства и используемым процессором, пишет Umteh.com.

Компания намерена развивать собственную линейку устройств, в число которых входят Pro, Lite, Zoom и Lite, K50 Redmi, Note 11, а также JE и Global. По неподтвержденной информации, чаще всего при создании гаджетов будут использовать процессор Snapdragon 898.

В середине сентября китайская компания Xiaomi заявила о разблокировке устройств, работа которых была принудительно приостановлена в некоторых странах.

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