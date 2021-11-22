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Около миллиона медуз выбросило на берег Черного моря в районе Одессы из-за сильного шторма

Общество
Около миллиона медуз выбросило на берег Черного моря в районе Одессы из-за сильного шторма
pixabay.com

Киев, 22 ноября. Почти миллион медуз выбросило на черноморское побережье в национальном природном парке «Тузловские лиманы» в Одесской области.

Недавно на Черном море прошел сильнейший шторм, который можно увидеть не столь часто. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба парка.

«Море собрало и выбросило на пересыпь немало мусора. А самым ярким проявлением шторма было то, что по всей береговой зоне моря в пределах нацпарка оно выбросило около миллиона медуз-корнеротов», — говорится на официальной странице парка в социальной сети Facebook.

По словам экспертов, сильные волны изменили береговую зону. В некоторых местах исчезли широкие пляжи, а на отдельных участках сформировались новые.

Около миллиона медуз выбросило на берег Черного моря в районе Одессы из-за сильного шторма
www.facebook.com / Національний природний парк "Тузлівські лимани"

Выброшенные на берег медузы не вовлечены в пищевые цепи морских экосистем. Однако из-за волновых процессов они вскоре превратятся в биологическую пыль, которая станет пищей для некоторых обитателей моря.

Крупнейшую в мире медузу ранее впервые засняли в Дальневосточном морском заповеднике. Волосистая цианея является молодой особью и имеет диаметр купола около 70 сантиметров.

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