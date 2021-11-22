Варшава, 22 ноября. Годовая инфляция в нескольких странах Европы по итогам октября ускорилась до 4,1% — рекордного показателя с июля 2008 года. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что это вызвано подорожанием топлива.

Виновниками роста цен на энергоресурсы политик назвал «Газпром», «Северный поток — 2» и Россию. Именно они, по мнению Моравецкого, должны ответить за инфляцию, которая наблюдается в еврозоне.

«Сегодня мы столкнулись с такой ситуацией, когда в большинстве стран Европы инфляция исторически высокая по сравнению с последними 20-30 годами. А за высокие цены энергоносителей отвечают "Газпром" и Россия. Отвечает "Северный поток — 2", отвечают те в Европейской народной партии, которые не только не заблокировали "Северный поток — 2", а способствовали постройке этого северного газопровода, который сегодня является элементом шантажа в рамках президента (России Владимира. — Прим. ФАН.) Путина», — цитирует РИА Ноовости представителя Польши.

Варшава, требуя от Германии остановить «Северный поток — 2», шантажирует Европу, внося раскол в ее единство. Такое мнение высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.