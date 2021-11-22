Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 19:15
19:11
Экономика
Одессит раскусил «угольную уловку» власти шуткой о море в Казахстане
19:11
Экономика
Ответственность за незаконный оборот цифровых активов может появиться в России
19:10
Общество
Художник Михаил Канев открыл персональную выставку работ в Салехарде
19:07
Общество
Доцент ИТМО Атаев предложил запретить парковку на центральных улицах Петербурга
19:05
Весь мир
Франция пытается помешать равноправному сотрудничеству Мали и ЦАР с Россией
19:05
Общество
В «Дорнадзоре» призвали ввести в российских школах практические уроки ПДД
19:03
Общество
Сочи оказался самым бюджетным направлением для поездки на море в ноябре
19:01
Общество
Новые трамвайные вагоны и маршруты появятся в Самаре в 2022 году
19:00
Экономика
Россия и Швейцария нарастили объемы товарооборота с начала 2021 года
19:00
Общество
Главные новости дня: 22 ноября
Все новости

Путин обсудил с премьером Италии Драги отказ Киева выполнять Минские соглашения

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 18:42
Политика
Путин обсудил с премьером Италии Драги отказ Киева выполнять Минские соглашения
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 ноября. Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Италии Марио Драги и обсудил тему Украины. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

В Администрации президента РФ поделились деталями телефонной беседы Путина и Драги. Глава государства и премьер Италии созвонились в понедельник.

«Путин подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения Минских соглашений», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент России также указал на отказ Украины реализовывать достигнутые в «нормандском формате» договоренности.

МИД РФ ранее осудил упрямство Германии и Франции, с которым они потакают желаниям Киева. Речь идет о невыполнении обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин обсудил с премьером Италии Драги отказ Киева выполнять Минские соглашения
путин италия переговоры
Комментировать