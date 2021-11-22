Путин обсудил с премьером Италии Драги отказ Киева выполнять Минские соглашения

Москва, 22 ноября. Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Италии Марио Драги и обсудил тему Украины. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

В Администрации президента РФ поделились деталями телефонной беседы Путина и Драги. Глава государства и премьер Италии созвонились в понедельник.

«Путин подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения Минских соглашений», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент России также указал на отказ Украины реализовывать достигнутые в «нормандском формате» договоренности.

МИД РФ ранее осудил упрямство Германии и Франции, с которым они потакают желаниям Киева. Речь идет о невыполнении обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе.