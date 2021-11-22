Борис Джонсон подвергся критике за разговоры о свинке Пеппе на встрече с промышленниками

Лондон, 22 ноября. Премьер-министр Британии Борис Джонсон на встрече с представителями Конфедерации британских промышленников сообщил об опыте посещения парка развлечений, посвященного героине мультфильмов свинке Пеппе.

По данным The Guardian, Джонсон посетил «Мир Свинки Пеппы». По словам британского премьера, он полюбил этот парк развлечений, а также назвал его «своим местом».

«Здесь очень безопасные улицы, дисциплина в школах, большой упор на новые системы общественного транспорта. Даже если они немного стереотипно относятся к папе Свину», — подчеркнул Джонсон.

Однако представители оппозиции раскритиковали его. Им показалось, что сравнение премьером страны «Мира Свинки Пеппы» и бизнеса является неуместной несерьезностью.

Ранее The Times сообщил, что премьер-министр Великобритании рассматривает возможность дипломатического бойкота Зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года. Страна может пойти на этот шаг в знак протеста против действий КНР в области прав человека, сообщала Национальная служба новостей.

Помимо этого, стало известно, что Консервативная партия Великобритании начинает присматривать преемника нынешнему Джонсону. Журналист и обозреватель Саймон Бейтс отметил, что действиями премьера недовольны не только избиратели, но и однопартийцы политика.