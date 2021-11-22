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Главные новости дня: 22 ноября
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Биткоин вырос в цене на 3 тысячи долларов за полчаса

Экономика
Биткоин вырос в цене на 3 тысячи долларов за полчаса
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 ноября. Самая известная криптовалюта в течение получаса подорожала почти на 3 тысячи долларов — с 56,5 тысячи до 59,5 тысячи долларов. Такие данные предоставила биржа Binance.

Биткоин проходит через зону коррекции после достижения рекордного уровня 10 ноября. Сегодня котировки находились на уровне 56,5 тысячи долларов за монету, но в течение получаса курс начал резко расти, пока не достиг значения в 59,5 тысячи.

По состоянию на 18:15 по московскому времени курс составляет 58,2 тысячи долларов за одну единицу. Торговая площадка оценивает объем торгов в 46 тысяч монет, или 2 миллиарда долларов. Согласно подсчетам, капитализация BTC 22 ноября достигала 1,1 триллиона долларов.

Создателя виртуального актива Сатоши Накамото ранее выдвинули на Нобелевскую премию по экономике. Это имя является псевдонимом, а реальная личность одного или нескольких изобретателей биткоина остается неизвестной.

Первый вице-президент Ассоциации разработчиков и пользователей технологии блокчейн и систем искусственного интеллекта и продуктов (РАКИБ) Валерий Романюк уверен, что рано или поздно криптовалюты будут использоваться наряду с обычными деньгами. Для начала нужно прописать в законодательстве, как ими распоряжаться и отслеживать, цитирует его INFOX.

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