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Сирия может принять участие в весеннем саммите Лиги арабских государств

Весь мир
Сирия может принять участие в весеннем саммите Лиги арабских государств
ТАСС  /  KHALED ELFIQI / EPA

Дамаск, 22 ноября. Государства-члены Лиги арабских государств (ЛАГ) достигли предварительной договоренности об участии Сирийской Арабской Республики (САР) в мартовском саммите организации, который состоится в 2022 году. Об этом сообщает Al-Araby Al-Jadeed.

Чиновник из секретариата ЛАГ заявил о скорой возможности возвращения Сирии арабскую лигу. Он пояснил, что приостановка участия Дамаска в структуре была ошибочной.

«Решение о замораживании членства сирийской республики нарушало устав Лиги», — пояснил инсайдер.

Представитель арабской лиги напомнил, что в восьмой статье учредительного документа организации говорится, что каждый ее участник уважает существующую систему правления других стран и обязуется не предпринимать никаких действий, направленных на изменение этих принципов.

Кроме того, при исключении САР из Лиги арабских государств не был принят во внимание второй пункт 18-й статьи. Он предусматривает подобные действия только в случае согласия всех участников.

Членство Дамаска в арабской лиге было приостановлено в ноябре 2012 года, против этого решения возражали Йемен и Ливан. В свою очередь Ирак воздержался при голосовании — это также означало, что Багдад не поддержал решение о прекращении участия Сирии в ЛАГ.

За и против

Причиной исключения Дамаска стали подозрения в якобы нарушении Сирией положений «Арабской инициативы», а также обвинения в адрес властей страны в применении силы против оппозиции. Согласно условиям документа, от Дамаска требовалось вывести военную технику из городов и открыть доступ арабским представителям и журналистам в населенные пункты.

В тот момент в стране развернулись антиправительственные митинги, которые привели к столкновениям демонстрантов с силовиками. Организация Объединенных Наций (ООН) сообщала о 3,5 тысячи пострадавших.

Местные жители рассказывали, что в этот период в стране появились странные люди, которые раздавали оружие манифестантам. Кроме того, именно в ходе восстаний в Сирии возникли вооруженные группы боевиков, впоследствии сколотившие основу «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Слова очевидцев не были приняты во внимание членами ЛАГ, и Дамаск был вынужден согласиться на выдвинутые ему условия. Однако это не удовлетворило участников лиги, и членство САР было приостановлено.

Одной из стран, наиболее активно выступавших за исключение САР, стал Катар, который теперь также является главным раздражителем в Лиге, когда речь заходит о возвращении республики в организацию.

«Мы занимаем четкую позицию в отношении Дамаска. Причины решения об исключении Сирии действуют до сих пор», — говорит министр иностранных дел Катара Мухаммад бин Абдул Рамхан аль-Тани

Вместе с тем другие государства региона придерживаются примирительной позиции. Египет возобновил дипломатические контакты с САР, которые были разрушены после исключения республики из лиги. По словам источников, знакомых с ситуацией, Каир пообещал способствовать скорейшему возвращению Дамаска в ЛАГ.

Позицию египетских властей поддерживают Объединенные Арабские Эмираты. Обе страны возглавляют региональную кампанию по нормализации дипломатических связей между Сирией и другими арабскими государствами.

При этом в последнее время Эмираты активно налаживают двусторонние отношения с САР. В октябре стало известно о намерениях Абу-Даби построить солнечную электростанцию в окрестностях Дамаска.

А на прошлой неделе министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра объявил о скором начале консультаций с Генеральным секретариатом ЛАГ и странами-участниками по ряду вопросов, среди которых было упомянуто возвращение Сирии в лигу.

Выход из изоляции

Нынешние тенденции говорят о потеплении в отношениях Дамаска с региональными игроками. Сирия постепенно интегрируется в экономику и политическую жизнь Ближнего Востока после навязанной 10-летней изоляции.

В начале сентября 2021 года сирийская делегация была приглашена в Амман на четырехсторонние переговоры с участием Египта, Ливана и Иордании. Участники встречи обсудили возможность поставки природного газа из Каира в Бейрут через территорию САР.

Помимо этого, в октябре состоялись телефонные переговоры президента Сирии Башара Асада с иорданским королем Абдаллой II.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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