Сирия может принять участие в весеннем саммите Лиги арабских государств

Дамаск, 22 ноября. Государства-члены Лиги арабских государств (ЛАГ) достигли предварительной договоренности об участии Сирийской Арабской Республики (САР) в мартовском саммите организации, который состоится в 2022 году. Об этом сообщает Al-Araby Al-Jadeed.

Чиновник из секретариата ЛАГ заявил о скорой возможности возвращения Сирии арабскую лигу. Он пояснил, что приостановка участия Дамаска в структуре была ошибочной.

«Решение о замораживании членства сирийской республики нарушало устав Лиги», — пояснил инсайдер.

Представитель арабской лиги напомнил, что в восьмой статье учредительного документа организации говорится, что каждый ее участник уважает существующую систему правления других стран и обязуется не предпринимать никаких действий, направленных на изменение этих принципов.

Кроме того, при исключении САР из Лиги арабских государств не был принят во внимание второй пункт 18-й статьи. Он предусматривает подобные действия только в случае согласия всех участников.

Членство Дамаска в арабской лиге было приостановлено в ноябре 2012 года, против этого решения возражали Йемен и Ливан. В свою очередь Ирак воздержался при голосовании — это также означало, что Багдад не поддержал решение о прекращении участия Сирии в ЛАГ.

За и против

Причиной исключения Дамаска стали подозрения в якобы нарушении Сирией положений «Арабской инициативы», а также обвинения в адрес властей страны в применении силы против оппозиции. Согласно условиям документа, от Дамаска требовалось вывести военную технику из городов и открыть доступ арабским представителям и журналистам в населенные пункты.

В тот момент в стране развернулись антиправительственные митинги, которые привели к столкновениям демонстрантов с силовиками. Организация Объединенных Наций (ООН) сообщала о 3,5 тысячи пострадавших.

Местные жители рассказывали, что в этот период в стране появились странные люди, которые раздавали оружие манифестантам. Кроме того, именно в ходе восстаний в Сирии возникли вооруженные группы боевиков, впоследствии сколотившие основу «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Слова очевидцев не были приняты во внимание членами ЛАГ, и Дамаск был вынужден согласиться на выдвинутые ему условия. Однако это не удовлетворило участников лиги, и членство САР было приостановлено.

Одной из стран, наиболее активно выступавших за исключение САР, стал Катар, который теперь также является главным раздражителем в Лиге, когда речь заходит о возвращении республики в организацию.

«Мы занимаем четкую позицию в отношении Дамаска. Причины решения об исключении Сирии действуют до сих пор», — говорит министр иностранных дел Катара Мухаммад бин Абдул Рамхан аль-Тани

Вместе с тем другие государства региона придерживаются примирительной позиции. Египет возобновил дипломатические контакты с САР, которые были разрушены после исключения республики из лиги. По словам источников, знакомых с ситуацией, Каир пообещал способствовать скорейшему возвращению Дамаска в ЛАГ.

Позицию египетских властей поддерживают Объединенные Арабские Эмираты. Обе страны возглавляют региональную кампанию по нормализации дипломатических связей между Сирией и другими арабскими государствами.

При этом в последнее время Эмираты активно налаживают двусторонние отношения с САР. В октябре стало известно о намерениях Абу-Даби построить солнечную электростанцию в окрестностях Дамаска.

وزير الاقتصاد السوري : لدينا مشروع تقدمت به شركة اماراتية لإقامة محطة توليد كهرباء عبر الطاقة الشمسية في ريف دمشق باستطاعة 300 ميغا واط وهو سيكون الأكبر في سورية ضمن هذا القطاع — Yusha Yuseef ???????? (@MIG29_) October 13, 2021

А на прошлой неделе министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра объявил о скором начале консультаций с Генеральным секретариатом ЛАГ и странами-участниками по ряду вопросов, среди которых было упомянуто возвращение Сирии в лигу.

Выход из изоляции

Нынешние тенденции говорят о потеплении в отношениях Дамаска с региональными игроками. Сирия постепенно интегрируется в экономику и политическую жизнь Ближнего Востока после навязанной 10-летней изоляции.

В начале сентября 2021 года сирийская делегация была приглашена в Амман на четырехсторонние переговоры с участием Египта, Ливана и Иордании. Участники встречи обсудили возможность поставки природного газа из Каира в Бейрут через территорию САР.

There are two pipelines, one Egyptian, one Palestinian.



The meeting was between Egypt, Syria, Jordan and Lebanon. Not included, the Zionist settler state. So, nope Israel does not win anything. pic.twitter.com/TvpDAbr3PC — vanessa beeley (@VanessaBeeley) September 19, 2021

Помимо этого, в октябре состоялись телефонные переговоры президента Сирии Башара Асада с иорданским королем Абдаллой II.

On the 3rd of October, Syrian President Bashar #Assad and Jordan’s King #Abdallah had a telephone exchange amid the opening up of economic ties and diplomatic relations.https://t.co/EM2BqM46rb — The Eurasianist ☦️ (@Russ_Warrior) October 4, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.