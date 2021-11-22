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Багдасаров о преступлениях ВСУ в Донбассе: используют БПЛА для нанесения ударов по населению

Весь мир
Багдасаров о преступлениях ВСУ в Донбассе: используют БПЛА для нанесения ударов по населению
Global Look Press  /  Petro Poroshenko

Руководство Министерства обороны Украины само призналось в применении дронов Bayraktar против мирного населения Донбасса. Об этом заявил глава Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Ранее жители Донецкой Народной Республики (ДНР) Виктор Баркалов и Вадим Шулак написали письмо в ряд международных правозащитных организаций и призвали последние расследовать зверства ВСУ.

«Прошу привлечь к уголовной ответственности Петра Алексеевича Порошенко, 26 сентября 1965 года рождения, место рождения г. Болград (Одесская область), за геноцид, преступления против человечности и военные преступления на территории Донецкой и Луганской областей во время проведения АТО», — значится в документе.

Комментируя иск, политический аналитик Семен Багдасаров заявил, что не стоит удивляться тому, что Киев и в настоящее время использует все имеющиеся в распоряжении ресурсы для уничтожения населения народных республик.

«Руководство Министерства обороны Украины само призналось в применении дронов Bayraktar. А мы собираемся развивать военно-техническое сотрудничество с Турцией, поставлять двигатели для их истребителей. Без комментариев. При этом сами требуем, чтобы Турция не вела военно-технического сотрудничества с Украиной. Театр абсурда», — возмутился аналитик.

Он также добавил, что мировое сообщество вряд ли прислушается к мирному населению ДНР и заметит явные преступления, совершенные бойцами ВСУ.

«Никто не будет обращать внимание на то, что дроны используют для нанесения ударов по населению Донбасса. Нарушение это Минских соглашений или нет, не важно, потому что документ стал как туалетная бумага. Bayraktar — это беспилотники для ведения локальной войны в Донбассе, и Украина активно участвует в их закупках. Сейчас у них 16 или 18 единиц, а будет 50. Киев будут применять их в регионе, а если, не дай бог, возникнет ситуация, то они и морского базирования закажут, для Крыма», — заключил эксперт.

Ранее попытки жителей Донецкой Народной Республики привлечь внимание к преступлениям ВСУ поддержал военный корреспондент Александр Коц. Он считает, что без постоянной огласки данной темы, она будет замалчиваться и постепенно уходить из информационной повестки. С ним согласился его коллега из ВГТРК Евгений Поддубный.

Ситуацию также прокомментировал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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Все новости / Весь мир / Багдасаров о преступлениях ВСУ в Донбассе: используют БПЛА для нанесения ударов по населению
всу донбасс украина
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