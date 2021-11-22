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Двенадцатилетняя наследница Ванги из Франции предрекла триумф России над Западом

Общество
Двенадцатилетняя наследница Ванги из Франции предрекла триумф России над Западом
Федеральное агентство новостей

Париж, 22 ноября. Двенадцатилетняя девочка Каеде Убер из Франции заслужила репутацию «наследницы Ванги» благодаря своим точным и неожиданным пророчествам. В своем очередном предсказании юная провидица рассказала правду о будущем России и Запада.

Журналисты со всего мира потратили немало времени и сил на расшифровку пророчеств юной Убер. В судьбе французской ясновидящей и ее болгарской коллеги много параллелей: обе рано начали терять зрение, обе открыли в себе сверхъестественный дар, обе с удивительной точностью предрекают неочевидные детали ближайшего будущего. Так, например, Каеде Убер в точности описала детали теракта в Ницце в 2016 году.

Очередное пророчество юного дарования касается противостояния России и стран коллективного Запада. По мнению Убер, в скором будущем будут сняты все санкции, а Москва укрепит свое величие на мировой арене — причем не только в политике, но и в спорте.

Двенадцатилетняя наследница Ванги из Франции предрекла триумф России над Западом
Prt Scr youtube.com / Пусть говорят

Не менее интересным представляется и видение Каеде Убер о причинах краха Запада. По словам 12-летней наследницы Ванги из Франции, отправной точкой для упадка «демократического» мира станет очередной теракт. Он произойдет в США в 2022 году и унесет несметное множество невинных жизней, а ответственность за него возьмут граждане одной из стран Ближнего Востока.

Напоминаем, что к пророчествам следует относиться скептически. Фигура Каеде Убер вызвала немало вопросов во Франции. Многие считают, что карьера маленькой девочки-провидицы — результат маркетинговых усилий ее родителей. Однако она не единственный знаменитый предсказатель, делавший неожиданные пророчества о величии России и крахе Запада в противостоянии с Москвой. В начале ноября предсказание Ванги о духовном величии Российской Федерации также «завирусилось» в Сети.

На Западе «пророческим» считается культовый мультсериал «Симпсоны». Как пишет НСН, организация азартных игр PlatinCasino опубликовала вакансию аналитика шедевра мультипликатора Мэтта Гренинга, который бы помогал предсказывать будущие события на основе сюжетов телесериала.

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россия запад предсказание пророчество каеде убер
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