Париж, 22 ноября. Двенадцатилетняя девочка Каеде Убер из Франции заслужила репутацию «наследницы Ванги» благодаря своим точным и неожиданным пророчествам. В своем очередном предсказании юная провидица рассказала правду о будущем России и Запада.

Журналисты со всего мира потратили немало времени и сил на расшифровку пророчеств юной Убер. В судьбе французской ясновидящей и ее болгарской коллеги много параллелей: обе рано начали терять зрение, обе открыли в себе сверхъестественный дар, обе с удивительной точностью предрекают неочевидные детали ближайшего будущего. Так, например, Каеде Убер в точности описала детали теракта в Ницце в 2016 году.

Очередное пророчество юного дарования касается противостояния России и стран коллективного Запада. По мнению Убер, в скором будущем будут сняты все санкции, а Москва укрепит свое величие на мировой арене — причем не только в политике, но и в спорте.

Prt Scr youtube.com / Пусть говорят

Не менее интересным представляется и видение Каеде Убер о причинах краха Запада. По словам 12-летней наследницы Ванги из Франции, отправной точкой для упадка «демократического» мира станет очередной теракт. Он произойдет в США в 2022 году и унесет несметное множество невинных жизней, а ответственность за него возьмут граждане одной из стран Ближнего Востока.

Напоминаем, что к пророчествам следует относиться скептически. Фигура Каеде Убер вызвала немало вопросов во Франции. Многие считают, что карьера маленькой девочки-провидицы — результат маркетинговых усилий ее родителей. Однако она не единственный знаменитый предсказатель, делавший неожиданные пророчества о величии России и крахе Запада в противостоянии с Москвой. В начале ноября предсказание Ванги о духовном величии Российской Федерации также «завирусилось» в Сети.

На Западе «пророческим» считается культовый мультсериал «Симпсоны». Как пишет НСН, организация азартных игр PlatinCasino опубликовала вакансию аналитика шедевра мультипликатора Мэтта Гренинга, который бы помогал предсказывать будущие события на основе сюжетов телесериала.