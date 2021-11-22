Певица Ольга Бузова ложится в больницу из-за серьезных проблем с рукой

Москва, 22 ноября. Телеведущая Ольга Бузова вышла на связь с поклонниками в Instagram и сообщила, что пропадет на несколько дней из-за госпитализации. Певица хочет вылечить больную руку.

Бузова обратилась к поклонникам, которые потеряли ее в Сети. Она попросила подписчиков не беспокоиться за нее, так как уже сообщала о проблемах со здоровьем. У певицы продолжительное время болит рука. В ближайшее время исполнительница планирует заняться только лечением.

«Все эти две недели я находилась под присмотром врачей, но, к сожалению, лучше не становится. И по их настоятельному требованию, я ложусь в больницу, и покидаю Инстаграм. Но только на несколько дней! Буду полностью уделять время восстановлению», — написала Бузова в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @buzova86

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» надеется, что уже к субботе (27 ноября. — Прим. ФАН) почувствует себя лучше. Однако лечащие врачи знаменитости сомневаются, что кисть восстановится за такой короткий промежуток времени. По словам специалистов, кисть начнет нормально функционировать через пару месяцев.

Ольга Бузова оказалась в центре скандала после того, как новый генеральный директор МХАТа Владимир Кехман отменил спектакль с ее участием. Теледива считает, что театр должен ей денег и намерена обратиться в суд.