Игорь Коротченко предупредил Польшу о фатальных последствиях лобового столкновения России и НАТО

Варшава, 22 ноября. Польшу ждет незавидная судьба выжженного полигона в случае столкновения России и НАТО лоб в лоб.

Поэтому действия польских политиков высшего звена не могут не вызывать искреннего удивления. Вместо того, чтобы мыслить рационально и хотя бы пытаться сглаживать углы в назревающем конфликте, Варшава лишь подливает масла в огонь, устраивая провокации на границе с Белоруссией и подталкивая к тому же Украину.

О печальной участи в случае вооруженного столкновения России и НАТО поляков предупредил главред издания «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко, подчеркнув, что Польша из-за бездумных действий своих политиков быстро превратиться в главную жертву своей же провокации. Выступая в студии политического ток-шоу «60 минут», эксперт отметил, что Варшава настырно лезет на рожон в ситуации с беженцами на белорусско-польской границе, уже фактически открыто пытаясь стравить Россию с НАТО. При этом ни президент Дуда, ни премьер Моравецкий не задумываются о фатальных для своей же страны последствиях. Прибалтийские политики поступают так же, хотя их страны ждет та же неприятная трансформация, что и Польшу.

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«Честно говоря, удивляют польские политики. Польша должна даже с точки зрения элементарного анализа посмотреть, что будет, если вдруг лоб в лоб Россия и НАТО начнут боевые действия. По причине какой-то натовской (от той же Польши) или украинской провокации. Ведь судьба Польши. Во что она превратится если на ее территории сойдутся такие силы? Последствия такого лобового столкновения будут фатальны для Польши. Да и Прибалтика не выживет. Выжженный полигон останется. Элементарный здравый смысл должен подсказать и президенту, и премьеру Польши выбрать как минимум не конфронтационную модель поведения, а пытаться не лезть на рожон и сглаживать противоречия», — отметил военный эксперт.

Коротченко заверил поляков, что Александру Лукашенко Варшава никак повредить не сможет. В Белоруссии он как глыба с политической, экономической и военной мощью России за спиной. Польская верхушка будто этого не понимает и с маниакальной настойчивостью разжигает на своей границе большой конфликт, который в первую очередь сотрет с лица земли именно Польшу, прихватив заодно и Прибалтику.

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