Власти Украины запретили Шуфутинскому въезд в страну

Киев, 22 ноября. Шансонье Михаил Шуфутинский лишился возможности посещать Украину с гастролями. Поводом для запрета на въезд в страну стал «незаконный» визит артиста в Крым.

Украинские пограничники заявили, что владеют информацией о посещении Шуфутинским Крыма. Пресс-секретарь госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на Украине собирают информацию о лицах, «незаконно посещавших» территорию полуострова.

«В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно находиться в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещен въезд на Украину, если будут подтверждены факты», — цитирует Демченко «Украинская правда».

Представитель погранслужбы уточнил, что собрано достаточно данных о перемещениях Шуфутинского, чтобы запретить ему въезд в страну, передает «Вечерняя Москва». Стоит отметить, что на следующий год у него запланировано выступление в Киеве 8 марта.

Крым стал российским регионом после референдума, который прошел в марте 2014 года. Однако власти Украины по-прежнему необоснованно считают полуостров своей, но «временно оккупированной территорией». Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма «закрыт окончательно» после голосования местных жителей.

Телеведущий Максим Галкин также попал под санкции Украины в начале ноября. Власти внесли артиста в черный список из-за риска «нарушения целостности страны».