Газовый кризис привел к банкротству одной из крупнейших энергокомпаний Британии

Лондон, 22 ноября. Один из лидеров энергетического рынка в Великобритании — компания Bulb — был вынужден объявить о своем банкротстве. Руководство обвинило в произошедшем высокие спотовые цены на газ, сообщает агентство «Прайм».

Местные СМИ сообщали о подготовке правительство особенного плана на случай банкротства компании. Bulb занимает седьмую по объему долю на рынке и обслуживает порядка 1,7 миллиона человек.

«Энергетический кризис в Великобритании и во всем мире вызвал озабоченность инвесторов, которые не могут действовать, пока оптовые цены такие высокие, а ценовой потолок означает, что в настоящее время компании поставляют энергию со значительными потерями», — сказано в заявлении пресс-службы.

Великобритания уже продолжительное время испытывает трудности из-за нехватки топлива на внутреннем рынке. Ситуация оказалась настолько плачевной, что потребовала вмешательства военных.