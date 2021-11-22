Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 19:14
19:11
Экономика
Одессит раскусил «угольную уловку» власти шуткой о море в Казахстане
19:11
Экономика
Ответственность за незаконный оборот цифровых активов может появиться в России
19:10
Общество
Художник Михаил Канев открыл персональную выставку работ в Салехарде
19:07
Общество
Доцент ИТМО Атаев предложил запретить парковку на центральных улицах Петербурга
19:05
Весь мир
Франция пытается помешать равноправному сотрудничеству Мали и ЦАР с Россией
19:05
Общество
В «Дорнадзоре» призвали ввести в российских школах практические уроки ПДД
19:03
Общество
Сочи оказался самым бюджетным направлением для поездки на море в ноябре
19:01
Общество
Новые трамвайные вагоны и маршруты появятся в Самаре в 2022 году
19:00
Экономика
Россия и Швейцария нарастили объемы товарооборота с начала 2021 года
19:00
Общество
Главные новости дня: 22 ноября
Все новости

Газовый кризис привел к банкротству одной из крупнейших энергокомпаний Британии

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 18:15
Экономика
Газовый кризис привел к банкротству одной из крупнейших энергокомпаний Британии
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 22 ноября. Один из лидеров энергетического рынка в Великобритании — компания Bulb — был вынужден объявить о своем банкротстве. Руководство обвинило в произошедшем высокие спотовые цены на газ, сообщает агентство «Прайм».

Местные СМИ сообщали о подготовке правительство особенного плана на случай банкротства компании. Bulb занимает седьмую по объему долю на рынке и обслуживает порядка 1,7 миллиона человек.

«Энергетический кризис в Великобритании и во всем мире вызвал озабоченность инвесторов, которые не могут действовать, пока оптовые цены такие высокие, а ценовой потолок означает, что в настоящее время компании поставляют энергию со значительными потерями», — сказано в заявлении пресс-службы.

Великобритания уже продолжительное время испытывает трудности из-за нехватки топлива на внутреннем рынке. Ситуация оказалась настолько плачевной, что потребовала вмешательства военных.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Газовый кризис привел к банкротству одной из крупнейших энергокомпаний Британии
великобритания банкротство энергокризис Bulb
Комментировать