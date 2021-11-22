Лукашенко ответил на вопрос о едином президенте Союзного государства

Минск, 22 ноября. Вопрос о едином лидере Союзного государства с президентом РФ Владимиром Путиным никогда не обсуждался, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Журналист BBC во время интервью поинтересовался у Лукашенко, возможен ли такой вариант, при котором Союзное государство возглавит один президент. В ответ белорусский лидер уточнил, что эта тема не затрагивалась в разговорах с его российским коллегой.

«Четко определялось, что это будет две страны – Беларусь и Россия, которые выстроят союз, и он будет сильнее, чем унитарное государство. А вопрос, будет ли один президент, два президента – мы никогда с Путиным не обсуждали», — сказал Лукашенко.

Ранее глава республики рассказал о теплых отношениях с Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, главы государств прошли вместе очень долгий путь.