Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 19:14
19:11
Экономика
Одессит раскусил «угольную уловку» власти шуткой о море в Казахстане
19:11
Экономика
Ответственность за незаконный оборот цифровых активов может появиться в России
19:10
Общество
Художник Михаил Канев открыл персональную выставку работ в Салехарде
19:07
Общество
Доцент ИТМО Атаев предложил запретить парковку на центральных улицах Петербурга
19:05
Весь мир
Франция пытается помешать равноправному сотрудничеству Мали и ЦАР с Россией
19:05
Общество
В «Дорнадзоре» призвали ввести в российских школах практические уроки ПДД
19:03
Общество
Сочи оказался самым бюджетным направлением для поездки на море в ноябре
19:01
Общество
Новые трамвайные вагоны и маршруты появятся в Самаре в 2022 году
19:00
Экономика
Россия и Швейцария нарастили объемы товарооборота с начала 2021 года
19:00
Общество
Главные новости дня: 22 ноября
Все новости

Председатель ФРС Пауэлл может остаться на своем посту на второй срок

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 18:12
Экономика
Председатель ФРС Пауэлл может остаться на своем посту на второй срок
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 22 ноября. Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден планирует выдвинуть кандидатуру Джерома Пауэлла на должность главы Федеральной резервной системы (ФРС) страны.

Действующий руководитель американского регулятора завершит свой четырехлетний срок службы в феврале 2022 года. Однако он имеет шансы сохранить это место, так как глава государства намерен выдвинуть его кандидатуру.

Белый дом также видит члена совета управляющих ФРС, макроэкономиста Лейл Брейнард в роли заместителя Пауэла, хотя она считалась его главным конкурентом в борьбе за пост.

Администрация президента обнародовала данные о восстановлении экономики США от последствий пандемии коронавируса. Так, за последние 10 месяцев было создано 5,6 млн рабочих мест, а безработица снизилась до 4,6%. Это свидетельствует об успехе экономической политики Байдена и решительных действий председателя Пауэлла, приводит РИА Новости выдержки из заявления.

Публицист Олег Щукин констатирует, что ФРС в лице Пауэлла подтвердила готовность заливать все противоречия демократов с республиканцами в конгрессе денежной массой.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Председатель ФРС Пауэлл может остаться на своем посту на второй срок
сша байден фрс федрезерв пауэлл
Комментировать