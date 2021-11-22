Председатель ФРС Пауэлл может остаться на своем посту на второй срок

Вашингтон, 22 ноября. Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден планирует выдвинуть кандидатуру Джерома Пауэлла на должность главы Федеральной резервной системы (ФРС) страны.

Действующий руководитель американского регулятора завершит свой четырехлетний срок службы в феврале 2022 года. Однако он имеет шансы сохранить это место, так как глава государства намерен выдвинуть его кандидатуру.

Белый дом также видит члена совета управляющих ФРС, макроэкономиста Лейл Брейнард в роли заместителя Пауэла, хотя она считалась его главным конкурентом в борьбе за пост.

Администрация президента обнародовала данные о восстановлении экономики США от последствий пандемии коронавируса. Так, за последние 10 месяцев было создано 5,6 млн рабочих мест, а безработица снизилась до 4,6%. Это свидетельствует об успехе экономической политики Байдена и решительных действий председателя Пауэлла, приводит РИА Новости выдержки из заявления.

Публицист Олег Щукин констатирует, что ФРС в лице Пауэлла подтвердила готовность заливать все противоречия демократов с республиканцами в конгрессе денежной массой.