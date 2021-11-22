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В СВР сравнили нынешнюю ситуацию на Украине с событиями в Грузии в 2008 году

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 18:08
Политика
В СВР сравнили нынешнюю ситуацию на Украине с событиями в Грузии в 2008 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 ноября. США и Евросоюз проводят провокационную политику, которая укрепляет у Украины чувство вседозволенности и безнаказанности, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В сообщении ведомства говорится, что подобное поведение американцы и их союзники демонстрировали в Грузии перед событиями августа 2008 года. Отмечается, что такая политика вызывает крайнюю обеспокоенность.

«Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда (президент Грузии) Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО должны перестать накачивать Украину современным вооружением. По его словам, Россия с тревогой наблюдает за тем, как Киев наращивает военные силы, передает RT.

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