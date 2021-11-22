Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 19:13
19:11
Экономика
Одессит раскусил «угольную уловку» власти шуткой о море в Казахстане
19:11
Экономика
Ответственность за незаконный оборот цифровых активов может появиться в России
19:10
Общество
Художник Михаил Канев открыл персональную выставку работ в Салехарде
19:07
Общество
Доцент ИТМО Атаев предложил запретить парковку на центральных улицах Петербурга
19:05
Весь мир
Франция пытается помешать равноправному сотрудничеству Мали и ЦАР с Россией
19:05
Общество
В «Дорнадзоре» призвали ввести в российских школах практические уроки ПДД
19:03
Общество
Сочи оказался самым бюджетным направлением для поездки на море в ноябре
19:01
Общество
Новые трамвайные вагоны и маршруты появятся в Самаре в 2022 году
19:00
Экономика
Россия и Швейцария нарастили объемы товарооборота с начала 2021 года
19:00
Общество
Главные новости дня: 22 ноября
Все новости

Sohu: внезапный отказ России от вьетнамской базы Камрань озадачил аналитиков из Китая

Армия
Sohu: внезапный отказ России от вьетнамской базы Камрань озадачил аналитиков из Китая
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Пекин, 22 ноября. Военная база Камрань обеспечивала Россию внушительным преимуществом в Юго-Восточной Азии. Удивительным стал отказ Москвы от этого объекта, пишет Sohu.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», были крайне озадачены ситуацией вокруг расположенной во Вьетнаме базы. В ее порту можно пришвартовать несколько десятков военных кораблей одновременно. Более того, она окружена высокими горами, которые обеспечивают отличное укрытие. Россия долгое время контролировала объект, но затем отказалась продлять с вьетнамскими властями соглашение об аренде. Такой ход вызывает недоумение, утверждают аналитики Sohu.

«Почему Россия отказалась от военной базы Камрань?» — интересуются авторы статьи.

Sohu: внезапный отказ России от вьетнамской базы Камрань озадачил аналитиков из Китая
Федеральное агентство новостей /

По их мнению, существует сразу три фактора, которые подтолкнули Москву к такому шагу. Прежде всего, Вьетнам, не желавший больше сдавать базу Камрань в аренду бесплатно, затребовал слишком большую сумму. При этом техническое состояние базы требовало значительных инвестиций. Наконец, постоянное присутствие российского флота в регионе могло спровоцировать излишнюю напряженность, чего Москва не желала.

«После того как порт Камрань вернулся под юрисдикцию Вьетнама, его правительство заявило, что больше не позволит ни одной стране использовать это место в качестве военной базы», — заключили в Sohu.

Ранее аналитики Tencent рассказали, как северные учения ВМФ РФ заставили НАТО нервничать. По данным RT, в маневрах участвовали атомные подлодки «Орел» и «Верхотурье».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Sohu: внезапный отказ России от вьетнамской базы Камрань озадачил аналитиков из Китая
россия вмф рф вьетнам
Комментировать