Пекин, 22 ноября. Военная база Камрань обеспечивала Россию внушительным преимуществом в Юго-Восточной Азии. Удивительным стал отказ Москвы от этого объекта, пишет Sohu.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», были крайне озадачены ситуацией вокруг расположенной во Вьетнаме базы. В ее порту можно пришвартовать несколько десятков военных кораблей одновременно. Более того, она окружена высокими горами, которые обеспечивают отличное укрытие. Россия долгое время контролировала объект, но затем отказалась продлять с вьетнамскими властями соглашение об аренде. Такой ход вызывает недоумение, утверждают аналитики Sohu.

«Почему Россия отказалась от военной базы Камрань?» — интересуются авторы статьи.

Федеральное агентство новостей /

По их мнению, существует сразу три фактора, которые подтолкнули Москву к такому шагу. Прежде всего, Вьетнам, не желавший больше сдавать базу Камрань в аренду бесплатно, затребовал слишком большую сумму. При этом техническое состояние базы требовало значительных инвестиций. Наконец, постоянное присутствие российского флота в регионе могло спровоцировать излишнюю напряженность, чего Москва не желала.

«После того как порт Камрань вернулся под юрисдикцию Вьетнама, его правительство заявило, что больше не позволит ни одной стране использовать это место в качестве военной базы», — заключили в Sohu.

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