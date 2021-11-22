Доцент ИТМО Атаев предупредил о пагубном влиянии на молодежь нарушающих ПДД блогеров

Санкт-Петербург, 22 ноября. Произошедшее в Москве резонансное ДТП с участием известного блогера Саида Губденского прокомментировал доцент ИТМО, директор по развитию ООО «Дорнадзор» Петр Атаев.

Губденский неоднократно и показательно нарушал правила дорожного движения, привлекался к административной ответственности и даже лишался прав. Видеоролики со злостными нарушениями он выкладывал в социальные сети.

«Авария на Кутузовском проспекте в Москве, игра "в шашки" на дороге, превышение скорости. Человек явно не боялся, уходил от штрафов, не скрывал свои нарушения, а еще и рекламировал их, показывал в своих блогах», — заявил Атаев в эфире программы «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым» в медиацентре «Патриот».

По словам специалиста, на основе таких видео складывается впечатление, что практически все водители в России нарушают ПДД. Все дело в том, что именно такие блогеры и их дорогие машины оказываются в центре медиапространства.

«Это отвратительно влияет на нашу молодежь. Что можно сделать? Конфисковывать машину, как предлагают многие эксперты, не имеет смысла — будут ездить не на своей и по-прежнему уходить от ответственности. В Великобритании есть отдельный термин — "опасное вождение". Если человек регулярно нарушает, то ему грозит уголовная ответственность. Я думаю, нам тоже нужно поступать подобным образом», — резюмировал спикер.

Автоэксперт Владимир Сажин ранее оценил эффективность новых комплексов фиксации ДТП на улицах Петербурга. Специалист отметил, что 40 камер — это недостаточное количество для такого мегаполиса.