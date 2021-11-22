Представитель КПРФ Синельщиков: Рашкину могут запретить отстрел лосей по половому признаку

Москва, 22 ноября. Формулировка меры пресечения в отношении депутата КПРФ Валерия Рашкина может подразумевать различные запреты, считает представитель коммунистической партии Юрий Синельщиков.

Генпрокуратура попросила избрать в отношении Рашкина меру пресечения в виде запрета определенных действий. По словам Синельщикова, в КПРФ точно не знают, о чем идет речь.

«Может быть имеется ввиду запрет застрелить самца [лося], ведь он застрелил самку. Не знаю», — сказал он.

Также представитель КПРФ предположил, что Рашкину могут запретить проводить митинги и выступать в СМИ. Его могут отстранить от работы в качестве первого секретаря городского комитета, добавил Синельщиков.

Ранее стало известно, что комиссия Госдумы по мандатным вопросам приняла решение о снятии неприкосновенности с Рашкина. Это не означает, что коммунист лишится мандата.