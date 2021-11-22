Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 20:44
20:43
Общество
Глава Центра Гамалеи Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации от COVID-19 в России
20:43
Экономика
Премия Investment Leaders-2021 определила ведущих игроков инвестиционной сферы
20:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что нюхала рельсы в метро во время беременности
20:41
Общество
Максим Новик: Вскоре Крыму не понадобится инфраструктура перекрытого Северо-Крымского канала
20:40
Общество
Жители Нижегородской области встречают зиму в холодных квартирах
20:40
Экономика
Экономисты рассказали, какие факторы негативно влияют на котировки нефти
20:39
Армия
Минометчики ВС РФ отработали ликвидацию «противника» на учениях в Ставропольском крае
20:37
Политика
Политолог Дудчак не исключил распада Украины из-за вступления в НАТО
20:36
Армия
Минобороны Армении заявило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном
20:36
Общество
Российские биофизики из МГУ придумали способ дезактивации коронавируса с помощью света
Все новости

Мамы-волонтеры помогают родителям детей, которые появились на свет раньше срока
Общество
Мамы-волонтеры помогают родителям детей, которые появились на свет раньше срока
pexels.com  /  Rene Asmussen

Владимир, 22 ноября. Молодые мамы Евгения Балакина и Мария Душейко уже четвертый год ведут свой благотворительный проект «Торопыжки». Они шьют и вяжут одежду и пледы для маленьких пациентов реанимационных отделений Областной детской клинической больницы и перинатального центра Владимирской области.

Благотворителями мамы стали после рождения своих дочек, сообщают «Владимирские ведомости». Личные истории с выхаживанием недоношенных малышек стали поводом для оказания помощи другим. Их проект поддерживает общественная организация «Палата по защите прав пациентов». Молодые мамы вяжут для недоношенных малышей шапочки, пледики, носочки, терапевтические игрушки. В этом году проект «Торопыжки» выиграл грант от международного благотворительного фонда CSS. Благодаря этому была оказана помощь 150 детям от рождения до 7 лет, появившимся на свет раньше срока. Недавно мамы-волонтеры ездили в Общественную палату России, куда их пригласили как представителей важного социального проекта.

Ранее ФАН рассказывал о сборе средств на лечение спинально-мышечной атрофии у ребенка из Лесосибирска. Недостающие 75 миллионов рублей перевел меценат, пожелавший остаться неизвестным.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Мамы-волонтеры помогают родителям детей, которые появились на свет раньше срока
ребенок проект мама благотворитель торопыжки
Комментировать