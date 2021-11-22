Мамы-волонтеры помогают родителям детей, которые появились на свет раньше срока

Владимир, 22 ноября. Молодые мамы Евгения Балакина и Мария Душейко уже четвертый год ведут свой благотворительный проект «Торопыжки». Они шьют и вяжут одежду и пледы для маленьких пациентов реанимационных отделений Областной детской клинической больницы и перинатального центра Владимирской области.

Благотворителями мамы стали после рождения своих дочек, сообщают «Владимирские ведомости». Личные истории с выхаживанием недоношенных малышек стали поводом для оказания помощи другим. Их проект поддерживает общественная организация «Палата по защите прав пациентов». Молодые мамы вяжут для недоношенных малышей шапочки, пледики, носочки, терапевтические игрушки. В этом году проект «Торопыжки» выиграл грант от международного благотворительного фонда CSS. Благодаря этому была оказана помощь 150 детям от рождения до 7 лет, появившимся на свет раньше срока. Недавно мамы-волонтеры ездили в Общественную палату России, куда их пригласили как представителей важного социального проекта.

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