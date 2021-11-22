Произошел сбой в работе сервиса по проверке штрафов на сайте ГИБДД

Москва, 22 ноября. Автомобилисты не могут проверить наличие штрафов через специальный сервис на официальном сайте ГИБДД из-за сбоя. Программа выдает сообщение об ошибке.

Узнать о наличии или отсутствии штрафа невозможно ни в десктопной, ни в мобильной версии. Функция не работает в течение всего дня 22 ноября.

«Проверка наличия неуплаченных штрафов завершилась ошибкой», — выдает система при попытке проверить ту или иную машину.

Президент России Владимир Путин 14 ноября поручил внедрить приложение для штрафов за нарушение правил дорожного движения. Согласно распоряжению, сотрудники ДПС смогут фиксировать несоблюдение ПДД на основе фото и видео.

В конце октября появилась информация, что российские автомобилисты стали чаще получать штрафы. Речь идет не только о нарушении ПДД, но и о техническом обслуживании транспортного средства.