Журналистка Буловинова показала одно из последних фото Валерия Гаркалина

Москва, 22 ноября. Одно из последних фото актера Валерия Гаркалина появилось в Сети. Журналистка Алла Буловинова показала, как изменилась внешность артиста незадолго до госпитализации.

Гаркалин ушел из жизни 20 ноября после длительной борьбы с осложнениями на фоне заражения коронавирусной инфекцией. За несколько месяцев до смерти внешность артиста изменилась. Поклонники привыкли, что Гаркалину всегда удавалось удерживать вес в норме, однако этим летом он набрал несколько лишних килограммов.

Изменения стали заметны на одном из последних снимков актера, которое опубликовала журналистка Буловинова в Facebook.

«Последнее фото, сделанное 18 августа 2021 на выходе по окончании спектакля у служебного входа театра А. С. Пушкина... Светлая память», — поделилась она.

Prt Scr facebook.com / Алла Буловинова

Гаркалин оказался в больнице в начале октября. Медики подключили его к аппарату ЭКМО из-за затрудненной работы легких, передает телеканал «360».

Ранее поэт Юрий Лоза раскритиковал врачей за неудачные попытки спасти жизнь Гаркалину. Автор песен уверен, что именно медики несут ответственность за смерть артиста.