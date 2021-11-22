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Журналистка Буловинова показала одно из последних фото Валерия Гаркалина

Общество
Журналистка Буловинова показала одно из последних фото Валерия Гаркалина
Global Look Press  /  Vladimir Myshkin/Russian Look

Москва, 22 ноября. Одно из последних фото актера Валерия Гаркалина появилось в Сети. Журналистка Алла Буловинова показала, как изменилась внешность артиста незадолго до госпитализации.

Гаркалин ушел из жизни 20 ноября после длительной борьбы с осложнениями на фоне заражения коронавирусной инфекцией. За несколько месяцев до смерти внешность артиста изменилась. Поклонники привыкли, что Гаркалину всегда удавалось удерживать вес в норме, однако этим летом он набрал несколько лишних килограммов.

Изменения стали заметны на одном из последних снимков актера, которое опубликовала журналистка Буловинова в Facebook.

«Последнее фото, сделанное 18 августа 2021 на выходе по окончании спектакля у служебного входа театра А. С. Пушкина... Светлая память», — поделилась она.

Журналистка Буловинова показала одно из последних фото Валерия Гаркалина
Prt Scr facebook.com / Алла Буловинова

Гаркалин оказался в больнице в начале октября. Медики подключили его к аппарату ЭКМО из-за затрудненной работы легких, передает телеканал «360».

Ранее поэт Юрий Лоза раскритиковал врачей за неудачные попытки спасти жизнь Гаркалину. Автор песен уверен, что именно медики несут ответственность за смерть артиста.

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актер смерть гаркалин
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