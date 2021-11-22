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Канал «Пятница!» запустит шоу, где вместо людей на сцене выступят аватары
Шоу-бизнес
Канал «Пятница!» запустит шоу, где вместо людей на сцене выступят аватары
pixabay.com  / 

Москва, 22 ноября. Телеканал «Пятница!» совместно с телекомпанией Fox готовит к выпуску новое шоу. В России они эксклюзивно запустят проект «Альтер-эго», где главными героями станут цифровые аватары, пишет Teleprogramma.pro. 

На этом музыкальном шоу вместо людей выступят их электронные версии и сразятся за победу.

На телеканале Fox премьера шоу «Альтер-эго» состоялась еще в сентябре. Суть его в том, что все участники не ограничены ни в возрасте, ни в поле, ни в других внешних параметрах. Это уникальная возможность для тех, кто боялся, стеснялся выступить на сцене из-за комплексов или неуверенности в себе, но при этом очень этого хотел.

 Конкурсанты сами создадут себе образы мечты и выйдут в них на сцену. 

«Альтер-эго» разрушает все страхи и комплексы. Если ты 60-летний фельдшер из села, но прекрасно поешь, ты можешь выйти на сцену в образе феи и показать свой музыкальный талант всей стране. В этом шоу оцениваются только вокальные способности и мечты становятся реальностью», — рассказал Николай Картозия, продюсер и генеральный директор телеканала «Пятница!».

По словам Картозии, «Альтер-эго» — это не только шоу про технологии. Он пояснил, что телепроект имеет серьезную социальную направленность.

Ранее сообщалось, как на съемках восьмого сезона шоу «Маска» повздорили Николай Басков и Сергей Лазарев.

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пятница альтер-эго картозия
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