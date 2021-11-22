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Дана Борисова рассказала, за сколько ей предложили раздеться догола для YouTube-шоу
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала, за сколько ей предложили раздеться догола для YouTube-шоу
instagram.com  /  @danaborisova_official

Телеведущей Дане Борисовой предложили гонорар в размере 200 тысяч рублей за съемки в выпуске YouTube-шоу, участники которого должны полностью раздеваться. Об этом в беседе с ФАН рассказала сама звезда.

Актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Гоша Куценко ранее заявил, что из-за частых отказов посетить ту или иную передачу он попал в черный список Первого канала.

«Телевидение — как раз не его. Он снимается в фильмах, сериалах. Я же — родилась на телевидении. С 16 лет там», — прокомментировала телеведущая.

Дана Борисова рассказала, за сколько ей предложили раздеться до гола для YouTube-шоу
Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Дана Борисова также отметила, что ей нравится посещать самые разные телевизионные эфиры.

«Я очень люблю ходить и в качестве героини, и в качестве эксперта. Выбираю приличные программы на федеральных каналах: «На самом деле», «Пусть говорят». Не скрою, иногда дело в хорошем гонораре, иногда это, честное слово, за идею, прийти поддержать. Я очень люблю быть гостем, героем, поэтому в основном не отказываю», — пояснила собеседница ФАН.

В завершение она добавила, что ей доводилось получать и не совсем приятные предложения о съемках.

«Пару раз отказывалась. Был, например, какой-то прикол. Вроде бы какое-то YouTube-шоу. Там в итоге нужно полностью раздеться. Там мужчины и женщины кого-то выбирают. Мне предложили гонорар 200 тысяч, но я, естественно, не согласилась. Это вообще отстой, позорище полнейшее. Были и другие похожие случаи. Я тоже отказывалась, хотя суммы были очень приличные», — подытожила звезда.

Ранее Дана Борисова в беседе с ФАН отреагировала на новость о возможном увольнении гендиректора Первого канала Константина Эрнста. Она поделилась воспоминаниями о том, как программа «Армейский магазин» устраивала ежегодную акцию «Первый в армии».

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Все новости / Шоу-бизнес / Дана Борисова рассказала, за сколько ей предложили раздеться догола для YouTube-шоу
гоша куценко дана борисова
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