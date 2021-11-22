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Капитан 1-го ранга Курдин назвал «ерундой» версию о столкновении «Курска» с подлодкой НАТО

Армия
Капитан 1-го ранга Курдин назвал «ерундой» версию о столкновении «Курска» с подлодкой НАТО
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Санкт-Петербург, 22 ноября. Озвученная экс-командующим Северным флотом адмиралом Вячеславом Поповым версия о гибели подлодки «Курск» из-за столкновения с субмариной НАТО является «непонятной ерундой», заявил капитан 1-го ранга в отставке Игорь Курдин.

В интервью издания «Невские Новости» исследователь истории гибели АПЛ и автор книги «Курск 20 лет спустя. Тайны, скрытые под водой» Курдин заявил, что считает не соответствующей действительности озвученную Поповым информацию об истинных причинных трагедии. Ранее экс-командующий Северным флотом заявил, что в «Курск» врезалась подводная лодка НАТО.

«Двумя словами: "непонятная ерунда". Сам адмирал Попов говорит, что "есть доказательства, но я их привести не могу". Так любой человек может сказать, который верит в свою версию событий. Это техногенная катастрофа, это взрыв торпеды», — говорит эксперт.

Курдин напомнил, что расследование причин трагедии велось в рамках уголовного дела, в котором расписана хронология событий. По его словам, там даже не упоминается версия о столкновении с другой подлодкой. Эксперт подчеркнул, что заявление адмирала Попова прозвучало на фоне роста активности стран НАТО у морских границ России, поэтому оно может иметь политическую подоплеку.

Ранее бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко заявил, что склонен верить в предположение о столкновении «Курска» с иностранной субмариной. При этом в Кремле напомнили, что по факту случившего в 2000 году проводилось следствие и следователи пришли к окончательному выводу, передает RT.

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курск трагедия подлодка
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