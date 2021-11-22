Актриса случайно заметила скрытую камеру в женском туалете здания ГИТИСа

Москва, 22 ноября. Посетительница женского туалета в здании ГИТИСа на Академика Пилюгина случайно обнаружила скрытую камеру под раковиной. Актриса заметила устройство в урне с мигающей лампочкой.

Устройство со скрытой камерой было расположено так, что объектив «смотрел» прямо на унитаз. Инцидент произошел в блоке, который арендует Центр театра и кино под руководством режиссера Никиты Михалкова. Кто именно установил видеонаблюдение в туалете, пока не известно.

Актриса, которая случайно увидела камеру, не стала трогать гаджет с проводами. Девушка обратилась за помощью к коллеге, который странно себя вел. Именно его заподозрили в шпионаже, пишет Telegram-канал SHOT.

После того как директор учреждения узнал об установке камеры в уборной, в здание приехала полиция. Стражи порядка изъяли не только следящее устройство, но и аккумуляторы, а также некие передатчики сигнала. По факту случившегося проводится проверка.

Аналогичная ситуация произошла в Красноярске. Арендовавшая квартиру девушка случайно обнаружила скрытую камеру и обратилась за помощью в полицию.