Экс-депутат Рады Журавко обратился к мечтающим о ЕС украинцам в годовщину Майдана

Киев, 22 ноября. Опубликованный в годовщину Евромайдана опрос восьмилетней давности о стремлении украинцев в ЕС поставил на уши социальные сети. Взрывное видео опубликовал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

На опубликованном бывшим законодателем видеоролике люди участвуют в опросе от тележурналистов. У всех спрашивают одно и то же: для чего Украине вступление в ЕС и евроинтеграция. Граждане на улицах давали схожие ответы: возможность путешествовать без ограничений и получать зарплаты на одном уровне со странами Запада, шанс на образование для детей и переезд в более комфортные для жизни места. Журавко сопроводил ролик собственным комментарием.

«На дурака не нужен нож — ему с три короба наврешь, и делай с ним что хошь. Все четко подмечено. Ну что, украинцы, Европа вас спасла? Пользу вам принесла? Дала европейские зарплаты? Уж восьмой год (обещаниям. — Прим. ФАН.) прошел. Что-то не вижу каких-то изменений», — поставил крест на мечтах соотечественников о ЕС бывший законодатель.

Пользователи ва комментариях к публикации Журавко разделили настрой экс-политика.

«Сейчас бы их всех встретить и спросить», — помечтал Алексей. «Крым и Донбасс потеряли, тарифы взвинтили, заводы позакрывали, с Россией погавкались, в Европу так и не встряли... Изменения налицо!» — саркастично заключила Татьяна.

Ранее экс-депутат Рады Алексей Журавко одобрил решение жителей ЛДНР направить в суд иски против украинских политиков и военачальников. Также, пишет НСН, бывший законодатель предостерег Киев от потери Херсона и Мариуполя.