Главный тренер сборной Англии по футболу Саутгейт продлил контракт до 2024 года

Лондон, 22 ноября. Наставник английской футбольной сборной Гарет Саутгейт заключил новый долгосрочный контракт.

Пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (The FA) сообщила на официальном сайте, что Гарет Саутгейт продлил контракт до декабря 2024 года. Таким образом, 51-летний специалист продолжит работу с национальной командой после чемпионата мира в Катаре. Предыдущее соглашение наставника истекало в конце следующего года.

Под руководством Саутгейта сборная Англии доходила до полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020. Бывший игрок «Кристал Пэлас» занял пост главного тренера национальной команды в 2016 году.

Ранее Валерий Карпин принял решение продолжить работу со сборной России по футболу. Об этом наставник национальной команды рассказал в эфире «Коммент.Шоу».