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Главный тренер сборной Англии по футболу Саутгейт продлил контракт до 2024 года

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 17:28
Спорт
Главный тренер сборной Англии по футболу Саутгейт продлил контракт до 2024 года
Global Look Press  /  Nigel Keene via www.imago-images/www.imago-images.de

Лондон, 22 ноября. Наставник английской футбольной сборной Гарет Саутгейт заключил новый долгосрочный контракт.

Пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (The FA) сообщила на официальном сайте, что Гарет Саутгейт продлил контракт до декабря 2024 года. Таким образом, 51-летний специалист продолжит работу с национальной командой после чемпионата мира в Катаре. Предыдущее соглашение наставника истекало в конце следующего года.

Под руководством Саутгейта сборная Англии доходила до полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020. Бывший игрок «Кристал Пэлас» занял пост главного тренера национальной команды в 2016 году.

Ранее Валерий Карпин принял решение продолжить работу со сборной России по футболу. Об этом наставник национальной команды рассказал в эфире «Коммент.Шоу».

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