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Военный эксперт Коротченко предсказал исчезновение Франции после выпада Ле Дриана в адрес РФ

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 17:28
Политика
Военный эксперт Коротченко предсказал исчезновение Франции после выпада Ле Дриана в адрес РФ
Федеральное агентство новостей  /  Bладимир Тулин

Париж, 22 ноября. Военный эксперт Игорь Коротченко эмоционально отреагировал на агрессивный и даже расистский выпад МИД Франции в адрес России.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» подчеркнул, что французы даже не задумываются о том, что очень скоро обратятся к Москве за помощью и будут делать вид, что никакой русофобией в заявлениях официального Парижа и не пахло.

Накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая перед журналистами, призвал к налаживанию диалога с Россией, но тут же испортил вроде бы миролюбивое начало, сравнив РФ с невыносимым и раздражающим соседом, который не желает переезжать. Игорь Коротченко назвал это заявление откровенно расистским и напомнил, что именно Россия в свое время помогла освободить Францию, после того, как она без боя за пару суток «легла под фашистов». Также Москва пригласила Париж в своеобразный клуб стран-победительниц, хотя из всех французских чиновников и военачальников такого звания заслуживал, возможно, только Шарль де Голь.

Военный эксперт Коротченко предсказал исчезновение Франции после выпада Ле Дриана в адрес РФ
wikipedia.org / Жан-Ив Ле Дриан

«Это расизм в чистом виде. Вы править миром захотели? Да вы не способны удержать свой собственный мир от хаоса. Франция разваливается, но до сих пор проецирует имперские идеи. Россия должна куда-то переехать… Да французы скоро будут проситься в РФ, когда их Франция исчезнет из-за орд мигрантов. Еще несколько лет и они начнут брать власть в европейских столицах, и уничтожат ту же Францию, коренные жители которой с тем же Ле Дрианом, если выживет, побегут просить убежища в РФ», — не сдерживая эмоций, предсказал печальную судьбу Франции военный эксперт.

Коротченко подчеркнул, что это ведь был не выпад каких-то украинских маргиналов, которых по ошибке называют дипломатами и политиками. Это территориальные претензии к России, высказанные официальным Парижем. Французы, как и американцы с британцами мечтают наложить лапу на российские энергоресурсы, но в итоге сами останутся ни с чем и в самом ближайшем будущем обратятся за помощью, делая вид, что вышеупомянутых заявлений никто никогда не делал.

Ранее полковник СБУ в отставке Стариков назвал наиболее эффективную тактику России.

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Все новости / Политика / Военный эксперт Коротченко предсказал исчезновение Франции после выпада Ле Дриана в адрес РФ
мигранты россия франция ле дриан расизм
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