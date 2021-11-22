Четверо сирийских военнослужащих погибли при перевозке мин в Дейр эз-Зоре

Дейр эз-Зор, 22 ноября. Четверо военнослужащих Сирийской Арабской Армии (САА) погибли при перевозке мин, извлеченных саперами в районе Аль-Кусур города Дейр эз-Зор. Детонация произошла неподалеку от здания местного управления безопасности. Все погибшие относятся к 4-й танковой дивизии САА, среди них мог находиться бригадный генерал. К трагедии привело нарушение техники безопасности при транспортировке взрывоопасных грузов.

Операции по разминированию города и его окрестностей продолжаются с момента их освобождения от боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). За время своего нахождения в городе террористы установили большое количество взрывных устройств в жилищах, вдоль дорог, в парках, на жизнеобеспечивающих коммуникациях.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Главной задачей подобной деятельности является терроризирование мирного населения для того, чтобы на время парализовать восстановление нормальной жизни в населенных пунктах, а также, нанеся неожиданные потери наступающей армии, замедлить ее продвижение.

1 Организация запрещена на территории РФ.