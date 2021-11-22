Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 19:13
19:11
Экономика
Одессит раскусил «угольную уловку» власти шуткой о море в Казахстане
19:11
Экономика
Ответственность за незаконный оборот цифровых активов может появиться в России
19:10
Общество
Художник Михаил Канев открыл персональную выставку работ в Салехарде
19:07
Общество
Доцент ИТМО Атаев предложил запретить парковку на центральных улицах Петербурга
19:05
Весь мир
Франция пытается помешать равноправному сотрудничеству Мали и ЦАР с Россией
19:05
Общество
В «Дорнадзоре» призвали ввести в российских школах практические уроки ПДД
19:03
Общество
Сочи оказался самым бюджетным направлением для поездки на море в ноябре
19:01
Общество
Новые трамвайные вагоны и маршруты появятся в Самаре в 2022 году
19:00
Экономика
Россия и Швейцария нарастили объемы товарооборота с начала 2021 года
19:00
Общество
Главные новости дня: 22 ноября
Все новости

Ущерб от незаконных вырубок леса в Хакасии превысил 20 миллионов рублей
Общество
Ущерб от незаконных вырубок леса в Хакасии превысил 20 миллионов рублей
portal.petrozavodsk-mo.ru  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Абакан, 22 ноября. В правительстве Хакасии проанализировали текущую ситуацию с варварскими незаконными вырубками лесных массивов.

По данным заместителя министра по лесному хозяйству минприроды Хакасии Олега Матвиенко, с начала 2021 года общая сумма ущерба от незаконных вырубок составила свыше 20 миллионов рублей. Государственными лесными инспекторами было осуществлено более 6000 контрольных мероприятий, в ходе которых было зафиксировано 620 фактов грубого нарушения лесного законодательства, включая незаконную вырубку леса в объеме более 1300 кубических метров древесины, сообщает «Хакасия».

Марченко отметил, что за отчетный период десятки вандалов были привлечены к уголовной ответственности, всем уличенным нарушителям предъявлены требования об уплате ущерба в досудебном порядке. Попутно к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере лесопользования были привлечены более 500 нарушителей, которые выплатили штрафы на общую сумму более 3,5 миллиона рублей.

Ранее ФАН сообщал, что комитет лесного хозяйства Московской области после сигналов от общественных деятелей взял под свой контроль расследование многочисленных фактов незаконной вырубки местных лесов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ущерб от незаконных вырубок леса в Хакасии превысил 20 миллионов рублей
штрафы лес вырубка
Комментировать