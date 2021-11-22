Ущерб от незаконных вырубок леса в Хакасии превысил 20 миллионов рублей

Абакан, 22 ноября. В правительстве Хакасии проанализировали текущую ситуацию с варварскими незаконными вырубками лесных массивов.

По данным заместителя министра по лесному хозяйству минприроды Хакасии Олега Матвиенко, с начала 2021 года общая сумма ущерба от незаконных вырубок составила свыше 20 миллионов рублей. Государственными лесными инспекторами было осуществлено более 6000 контрольных мероприятий, в ходе которых было зафиксировано 620 фактов грубого нарушения лесного законодательства, включая незаконную вырубку леса в объеме более 1300 кубических метров древесины, сообщает «Хакасия».

Марченко отметил, что за отчетный период десятки вандалов были привлечены к уголовной ответственности, всем уличенным нарушителям предъявлены требования об уплате ущерба в досудебном порядке. Попутно к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере лесопользования были привлечены более 500 нарушителей, которые выплатили штрафы на общую сумму более 3,5 миллиона рублей.

Ранее ФАН сообщал, что комитет лесного хозяйства Московской области после сигналов от общественных деятелей взял под свой контроль расследование многочисленных фактов незаконной вырубки местных лесов.