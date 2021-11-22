Мишустин назвал смерть Нины Руслановой большой утратой для российской культуры

Москва, 22 ноября. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования близким покойной Нины Руслановой, которую назвал самой яркой и амбициозной актрисой.

Телеграмма с соболезнованиями Мишустина появилась на официальном сайте кабмина.

«Ушла из жизни Нина Ивановна Русланова — одна из самых ярких и самобытных актрис, блистательная звезда театра и кино. Это большая утрата для близких, коллег, российской культуры. Для всех нас», — говорится в сообщении.

Русланова скончалась на 76-м году жизни 21 ноября после продолжительной болезни. На счету актрисы около 150 ролей в фильмах и сериалах. Зритель знает ее по картинам «Короткие встречи», «Тени исчезают в полдень» и «Цыган». Прощание с народной артисткой России состоится 24 ноября в Доме кино.