В СВР заявили, что США запугивают мир сообщениями о «вторжении» России на Украину

Москва, 22 ноября. Информация Госдепартамента Соединенных Штатов о якобы подготовке Вооруженных сил России к вторжению на Украину является лживой пропагандой. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки.

По словам представителей СВР, подобные высказывания служат для запугивания американскими чиновниками мировой общественности. При этом в Вашингтоне ссылаются на некие «достоверные сведения», указывая на готовящееся «вторжение» российских войск на украинскую территорию.

«По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину», — сказано в сообщении.

При этом в Москве не раз заявляли, что не собираются нападать на те или иные страны. Перемещение российских войск по своей территории никому не угрожает и никого не должно волновать.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об обеспокоенности Кремля из-за наращивания Украиной военных сил. Он отметил, что ряд стран помогает Киеву наращивать силы с помощью поставок оружия, передает RT.