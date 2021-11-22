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В СВР заявили, что США запугивают мир сообщениями о «вторжении» России на Украину

Армия
В СВР заявили, что США запугивают мир сообщениями о «вторжении» России на Украину
state.gov  /  U.S. Department of State

Москва, 22 ноября. Информация Госдепартамента Соединенных Штатов о якобы подготовке Вооруженных сил России к вторжению на Украину является лживой пропагандой. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки.

По словам представителей СВР, подобные высказывания служат для запугивания американскими чиновниками мировой общественности. При этом в Вашингтоне ссылаются на некие «достоверные сведения», указывая на готовящееся «вторжение» российских войск на украинскую территорию.

«По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину», — сказано в сообщении.

При этом в Москве не раз заявляли, что не собираются нападать на те или иные страны. Перемещение российских войск по своей территории никому не угрожает и никого не должно волновать.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об обеспокоенности Кремля из-за наращивания Украиной военных сил. Он отметил, что ряд стран помогает Киеву наращивать силы с помощью поставок оружия, передает RT.

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