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АвтоВАЗ остановил выпуск одной из модификаций Lada Granta

Экономика
АвтоВАЗ остановил выпуск одной из модификаций Lada Granta
lada.ru

Москва, 22 ноября. Завод «АвтоВАЗ» временно перестал принимать заказы дилеров на Lada Granta с автоматической коробкой передач, сообщает портал «Лада.Онлайн».

Автомобили с автоматической трансмиссией временно не будут поставляться в продажу. Производитель устанавливал два вида АТ: 5АМТ ВАЗ и 4АТ Jatco. Первый предназначался только для Cross-версии машины, тогда как второй устанавливали на универсал, седан, лифтбэк и хетчбэк.

Lada Granta по итогам 10 месяцев стала лидером по продажам на отечественном рынке: всего было реализовано порядка 100 тысяч экземпляров.

«СберАвто» ранее опубликовал сведения о наиболее продаваемых машинах с «механикой». Lada Granta оказалась первой и в этой категории.

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