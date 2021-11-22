АвтоВАЗ остановил выпуск одной из модификаций Lada Granta

Москва, 22 ноября. Завод «АвтоВАЗ» временно перестал принимать заказы дилеров на Lada Granta с автоматической коробкой передач, сообщает портал «Лада.Онлайн».

Автомобили с автоматической трансмиссией временно не будут поставляться в продажу. Производитель устанавливал два вида АТ: 5АМТ ВАЗ и 4АТ Jatco. Первый предназначался только для Cross-версии машины, тогда как второй устанавливали на универсал, седан, лифтбэк и хетчбэк.

Lada Granta по итогам 10 месяцев стала лидером по продажам на отечественном рынке: всего было реализовано порядка 100 тысяч экземпляров.

«СберАвто» ранее опубликовал сведения о наиболее продаваемых машинах с «механикой». Lada Granta оказалась первой и в этой категории.